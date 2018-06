Argentina: Difunden videos de la declaración de Nahir Galarza

La prensa de Argentina difundió este viernes una serie de videos de la declaración de Nahir Galarza, la joven que asesinó a su novio.



Paso a paso, sin pedir perdón ni dejar de llorar, Nahir rememoró las horas y los minutos previos al dramático desenlace de la madrugada del 29 de diciembre pasado, con su ex novio Fernando Pastorizzo muerto de dos tiros en una calle de tierra de Gualeguaychú.

"Yo soy la única que estuvo ahí y puedo asegurar que fue todo rápido y que ninguno de los dos tuvo tiempo de nada. Fue un accidente", señaló.

En sus dos horas de testimonio, se aferró a su versión de los hechos, con la que aspira poder eludir un destino que podría dejarla encerrada en prisión por los próximos 35 años.

"Se enojó conmigo, obviamente. Me agarró del pelo. Me insultaba. Yo le seguía diciendo lo mismo y en un momento él me dice una palabra que a mí me afectaba un montón que me dijeran (...) "la palabra era depresiva", dijo.

"Se me puso la mente en blanco. Me sentía nerviosa. Me quedé aturdida y estaba viendo todo desde lejos. No sabía qué hacer. Nunca me había imaginado pasar una situación así", declaró la joven argentina.

"Tampoco le hubiera deseado que pasara eso. Yo nunca jamás en mi vida le he deseado ni tampoco le desearía la muerte a nadie", agregó.

Según Nahir Galarza, todos los días siente "culpa de haber agarrado el arma en ese momento y no haber dejado que las cosas pasaran de otra forma".

La joven de 19 años se encuentra en prisión preventiva dictada por la Justicia de Argentina tras confesar que asesinó a su ex novio con el arma de su padre policía a finales del año pasado.

Sin embargo, en declaración indagatoria cambió su versión y dijo que los dos disparos que mataron a Fernando Pastorizzo fueron accidentales.

Un estudio realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos reveló que el primer disparo efectuado contra el joven fue por "contacto débil", a quemarropa.

Fuente: Agencias