Argentina: Diputada comparó a mujeres con animales en debate sobre el aborto

En medio de la maratónica sesión en el Congreso por la despenalización del aborto en Argentina, la diputada Estela Regidor, quien está en contra de la iniciativa, comparó a las mujeres con los animales: "¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada?", se preguntó.

"Yo soy protectora de animales. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Salimos a ver a quién le regalamos los perritos. Las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón?", expresó Regidor, quien es diputada de la Unión Cívica Radical (UCR, integrante de Cambiemos).

Minutos después, el diputado Pedro Rubén Miranda le respondió: "Se ha llegado a comparar hace un rato [a las mujeres] con las perritas que tienen los perritos y los damos en adopción. Miren si todavía no hay resabio del machismo patriarcal en Argentina que denota a la mujer desde la propia mujer a veces".

Sin embargo, la intervención de Regidor no fue la única que causó polémica. Ldiputada Ivana Bianchi, quien se manifestó en contra del proyecto de despenalización del aborto, utilizó un peculiar argumento para sostener su voto: advirtió que la ley produciría una proliferación del "tráfico de cerebros e hígados de fetos".

"Si se aprueba el proyecto se podrían dar tercerizaciones de las prestaciones del servicio. Esto llevaría a no tener un control ético sobre el tema. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una multinacional que hacía esto y era financiada con subsidios por el Estado. Después de varias denuncias los subsidios les fueron quitados", dijo Bianchi.

"Existen videos en donde una doctora de esa empresa dice 'somos muy buenos para conseguir el pulmón, el corazón, el cerebro o el hígado, porque no aplastamos esas partes, presionamos por arriba y por abajo para sacar esas partes íntegras'. Y se puede pagar hasta 100 dólares cada feto. Lo mismo ocurre en el Reino Unido. También hay tráfico de cerebros de fetos en Francia. Por eso me pregunto: ¿cuál va a ser el destino de estos fetos, van a ir a bolsas, van a ir a investigación, van a ser comercializados?", agregó.

"Todos sabemos que en un aborto existen dos víctimas. La primera es la mujer, que va a ser herida en su cuerpo y también en su alma; los segundos, los niños no nacidos; los grandes beneficiarios son los hombres que no se quieren hacer cargo y los lobistas empresariales abortistas", dijo la diputada.

La empresa a la que hizo referencia Bianchi es "Planned Parenthood". Las acusaciones del video no fueron probadas. El video mismo estaba fuertemente editado, según informó en su momento "The New York Times".

El proyecto en debate, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, busca despenalizar cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación y no solo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre, que tienen como origen el código penal vigente, de 1921.

