La diputada de Argentina, Ivana Bianchi (Unidad Justicialista - San Luis), se manifestó en contra del proyecto de despenalización del aborto. Utilizó un peculiar argumento para sostener su voto: advirtió que la ley produciría una proliferación del "tráfico de cerebros e hígados de fetos".

"Si se aprueba el proyecto se podrían dar tercerizaciones de las prestaciones del servicio. Esto llevaría a no tener un control ético sobre el tema. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay una multinacional que hacía esto y era financiada con subsidios por el Estado. Después de varias denuncias los subsidios les fueron quitados", dijo Bianchi.

"Existen videos en donde una doctora de esa empresa dice 'somos muy buenos para conseguir el pulmón, el corazón, el cerebro o el hígado, porque no aplastamos esas partes, presionamos por arriba y por abajo para sacar esas partes íntegras'. Y se puede pagar hasta 100 dólares cada feto. Lo mismo ocurre en el Reino Unido. También hay tráfico de cerebros de fetos en Francia. Por eso me pregunto: ¿cuál va a ser el destino de estos fetos, van a ir a bolsas, van a ir a investigación, van a ser comercializados?", agregó.

"Todos sabemos que en un aborto existen dos víctimas. La primera es la mujer, que va a ser herida en su cuerpo y también en su alma; los segundos, los niños no nacidos; los grandes beneficiarios son los hombres que no se quieren hacer cargo y los lobistas empresariales abortistas", dijo la diputada.

La empresa a la que hizo referencia la diputada de Argentina es "Planned Parenthood". Las acusaciones del video no fueron probadas. El video mismo estaba fuertemente editado, según informó en su momento The New York Times.

La legalización del aborto fue aprobada por la Cámara de Diputados de Argentina y deberá ahora pasar a la consideración del Senado, una decisión que celebraron con un estallido de júbilo los movimientos que apoyaban el proyecto, pero que petrificó a sus contrarios.

La votación fue de 129 diputados a favor, 125 en contra y una abstención, según el recuento del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, al cabo de una sesión que se abrió la víspera y se prolongó por casi 24 horas.

Sin interrupciones, prácticamente la totalidad de los 257 diputados intervinieron en la sesión, que desde los alrededores del Congreso siguieron activistas a favor y en contra del proyecto.



Fuente: GDA/La Nación, AFP