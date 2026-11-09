Resumen

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El papa León XIV saluda a personas durante su recorrido por la avenida Libertador este lunes en Buenos Aires, Argentina, antes de la misa que celebrará en el lugar. (EFE/ Nehuen Rovediello).
El papa León XIV saluda a personas durante su recorrido por la avenida Libertador este lunes en Buenos Aires, Argentina, antes de la misa que celebrará en el lugar. (EFE/ Nehuen Rovediello).
/ Nehuen Rovediello
Por Agencia AFP

Dos millones de personas asisten este lunes en Buenos Aires a la misa del papa León XIV en su segundo día en Argentina, según la policía de la ciudad, lo que la convierte en la más multitudinaria desde el inicio de su papado en mayo del año pasado.

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