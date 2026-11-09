Dos millones de personas asisten este lunes en Buenos Aires a la misa del papa León XIV en su segundo día en Argentina, según la policía de la ciudad, lo que la convierte en la más multitudinaria desde el inicio de su papado en mayo del año pasado.

La multitud se congregó en torno al Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo para el primero de los tres encuentros masivos programados en la escala argentina de su viaje latinoamericano tras someterse a una cirugía por un cáncer de pulmón.

Miles de personas hicieron fila desde la madrugada en los distintos puntos de acceso para poder estar entre los primeros en ingresar y ubicarse frente al vallado situado a unos 100 metros del escenario, constató la AFP.

Más lejos, la mayoría sigue la homilía a través de alguna de las 33 pantallas gigantes dispuestas por la organización en el predio.

La multitud cantaba “Olé, olé, olé, León, León”. Algunos lloraban y otros agitaban banderas argentinas y del Vaticano.

Fieles católicos asisten a una misa celebrada por el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

Grupos de fieles llegaron en autobuses organizados por sus parroquias. En algunas esquinas, jóvenes con guitarras animaban la espera con cantos y palmas.

Cerca de los ingresos había carpas con ventas de souvenirs, remeras con la estampa del rostro del papa, gorras, botellas y banderines.

El papa León XIV saluda a los fieles católicos antes de celebrar la misa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

“Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos”, dijo al borde del llanto Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde Wilde, en la periferia sur, con su hermana y varios vecinos. “Que su palabra perdure, que traiga bendición a esta patria donde se sufre tanto”.

El pontífice comenzó su actividad este lunes en el Cottolengo Don Orione, una casa de caridad para personas con discapacidad en las afueras de Buenos Aires, donde advirtió que un país se mide por la inclusión.

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