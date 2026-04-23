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Autoridades policiales y militares custodian la Casa Rosada hoy, en Buenos Aires (Argentina), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Autoridades policiales y militares custodian la Casa Rosada hoy, en Buenos Aires (Argentina), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

El Ejecutivo del presidente Javier Milei bloqueó este jueves el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada (sede del Gobierno de Argentina) con el fin de “garantizar la seguridad nacional”, según informó a través de X el secretario de Comunicación, Javier Lanari, tras la presentación en las últimas horas de una denuncia contra dos periodistas por filmar dentro del edificio.

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