El Ejecutivo del presidente Javier Milei denunció a dos periodistas de la señal televisiva local TN por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada (sede del Gobierno de Argentina), tras la emisión de una filmación de zonas del edificio gubernamental, según explicó a EFE este jueves uno de los denunciados.

La Casa Militar, organismo de custodia de los presidentes de Argentina, presentó una denuncia penal contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, periodistas de TN, por haber incurrido en una “amenaza para la seguridad de la Nación” tras difundir un informe televisivo en el que mostraron imágenes de algunos lugares de la sede de Gobierno.

Salerno dijo a EFE que todavía no ha recibido notificación judicial alguna, pero da por hecho que fue denunciado por el Gobierno.

De acuerdo a la denuncia, difundida en las últimas horas por la prensa local, los periodistas vulneraron los artículos 222 y 223 del Código Penal, relacionados a la “seguridad, defensa o relaciones exteriores de la Nación”, mientras que insta a investigar si incurrió en una vulneración de la Ley de Nacional de Inteligencia.

En una publicación en su perfil de X, Milei escribió: “Se acabó la impunidad: Casa Militar denunció a Geuna y a Salerno de TN por amenazar la seguridad nacional. Hicieron una cámara oculta sin previa autorización. Se terminó la época nefasta de las operetas periodísticas sin consecuencias”.

Fotografía de archivo de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En esa publicación, el mandatario afirmó: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95 %) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”.

En mayo de 2025, el presidente había presentado denuncias por injurias a los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, las cuales fueron desestimadas por el juez federal Daniel Rafecas por inexistencia de delito.

Para julio del mismo año, Milei había sumado nuevas denuncias contra los periodistas y presentadores de noticias Julia Mengolini, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos.

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