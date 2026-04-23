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Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

El Ejecutivo del presidente Javier Milei denunció a dos periodistas de la señal televisiva local TN por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada (sede del Gobierno de Argentina), tras la emisión de una filmación de zonas del edificio gubernamental, según explicó a EFE este jueves uno de los denunciados.

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