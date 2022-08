En las últimas horas circuló y se volvió viral en las redes sociales el testimonio de una mujer que cobra la jubilación mínima. En un móvil televisivo, la jubilada detalló las cosas de las que debe privarse por falta de dinero. En este contexto, recordó su infancia en la extrema pobreza y la comparó con la realidad que le toca atravesar en este momento. Ocurrió en Argentina.

Dentro de los afectados por los altos índices de inflación en la Argentina, uno de los sectores más perjudicados es el de los adultos mayores, cuyos haberes no alcanzan para cubrir sus necesidades. Actualmente, el monto de la jubilación mínima se ubica en 37.525 pesos (unos 283 dólares), mientras que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el valor de la Canasta Básica Total (CBT) de junio, que determina la línea de pobreza, es de 33.727 pesos (255 dólares).

Frente a este escenario, muchos adultos mayores a lo largo y ancho del país deben encontrar la manera de subsistir. Durante un informe de GPS (A24), una mujer contó detalles sobre su vida diaria y sus palabras conmovieron a todos en las redes. “Soy jubilada y cobro la mínima de autónomos. No llego a 40.000 pesos, (cobro) entre 37.000 y 38.000 pesos”, dijo en una entrevista que brindó en la vía pública. Ante la pregunta de la periodista sobre cómo se las arreglaba para vivir con esa cifra, la mujer fue muy clara: “Sufriendo privaciones, midiendo y buscando los precios”.

En esa misma línea, la mujer reveló las limitaciones que sufre a la hora de comprar productos y el sacrificio que hace para que no le corten los servicios básicos. “No compro marcas, compro las más baratas. Los primeros días que cobro cubro las cuentas básicas: luz, gas y teléfono de línea. Trato de mantenerlo”. Por otra parte, detalló que también prescinde de servicios que no son esenciales, vinculados al entretenimiento. “No tengo nada de tecnología. No tengo cable, no tengo televisión. Todo de lo que uno se puede privar”.

Retomando el tema de los alimentos y las decisiones que debe tomar cuando va al supermercado, la entrevistada conmovió a todos al recordar su infancia, que transitó en la extrema pobreza. “Yo soy provinciana y me crié en la indigencia. Comía salteado. Una vez por día y a la noche algo como un mate cocido con pan. Nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica”, dijo entre lágrimas y con la voz quebrada.

Por último, la jubilada hizo una desgarradora reflexión sobre su vida que dejó a todos conmovidos: “Tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible”.

El recorte del video de esta entrevista fue publicado en las redes sociales y se volvió viral. Los usuarios manifestaron su indignación por la precaria situación en la que viven aquellas personas que han realizado sus aportes durante su vida activa para poder tener un retiro tranquilo, algo que hoy no es viable. “Que tristeza mi Dios”, “Duele porque es verdad. El abandono a los niños y a los ancianos de este país es muy triste. Es una injusticia” y “Tuve que dejar de mirarlo por la tristeza y la rabia que me dio”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en la publicación. También hubo gente que pidió los datos para poder ubicar a esta mujer y ayudarla.