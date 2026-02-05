El gobierno de Milei crea una oficina para desmentir “operaciones de los medios”

Escuchar
El presidente de Argentina, Javier Milei, observa durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)

El presidente de Argentina, Javier Milei, observa durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
Por Agencia AFP

El gobierno de Javier Milei anunció este jueves la creación de una Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una cuenta en X para “desmentir” lo que interpreta como mentiras de los medios de comunicación contra su gestión.

