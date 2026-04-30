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El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Matías Martín Campaya / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Matías Martín Campaya / EFE)
/ Matías Martín Campaya
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, volverá a habilitar el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, confirmaron este jueves a EFE fuentes oficiales.

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