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El Monumento a los españoles desde una perspectiva aérea. Foto: Captura de video/TN
El Monumento a los españoles desde una perspectiva aérea. Foto: Captura de video/TN
Por Agencia EFE

El Monumento de los Españoles, una de las obras escultóricas más emblemáticas de Buenos Aires y que celebra los históricos lazos de amistad entre España y Argentina, será epicentro de los dos encuentros multitudinarios que el papa León XIV presidirá en su paso por la capital argentina.

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