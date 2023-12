En su alocución, que inicialmente fue anunciada para las 5 de la tarde pero fue pospuesta hasta más de dos horas después, Caputo hizo un repaso por la compleja crisis que afronta Argentina, incidiendo principalmente en que la causa de la misma reside en el déficit fiscal que ha aquejado al país “en 113 de los últimos 123 años”. En ese sentido, el ministro anunció que esta primera etapa constará de 10 medidas, las cuales giran en torno a un sinceramiento del valor de la moneda nacional, una reducción de los subsidios y una limpieza de toda la maquinaria estatal.

El ‘shock’ de Milei, anunciado desde la campaña presidencial y ratificado el último domingo cuando se puso la banda presidencial, busca enfrentar un 150% de inflación interanual, un 40% de pobreza, un 150% de brecha cambiaria entre el tipo oficial y el paralelo (o ‘blue’), salarios pauperizados y escasez de reservas en divisas.

“No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”, había asegurado el mandatario durante la ceremonia de asunción en referencia al ‘shock’, donde también advirtió que esto podría llevar al país a una estanflación, aunque agregó que “no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años”.

La expectativa por las medidas había generado gran incertidumbre tanto en la población como en los mercados. Al respecto, el analista político argentino Santiago Rodríguez Rey había advertido a El Comercio que si el anuncio de las primeras medidas se seguía retrasando, eso daría paso a “un camino de incertidumbre, y si se demora más pasaremos al desconcierto y seguirá bajando por esa escalera”.

Ante dicho escenario, el Banco Central dispuso el lunes 11 que las empresas solicitaran una autorización previa para demandar divisas, lo que llevó a que la plaza entrara en una suerte de feriado cambiario que se extendió hasta el martes. Pese a ello, varios bancos modificaron el valor cambiario del dólar oficial, pasando de 365,5 pesos a entre 450 y 700 pesos en algunos casos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de anunciar el primer paquete de medidas del 'shock' económico.

- Las medidas de Caputo -

En su mensaje de más de 30 minutos, Caputo incidió una y otra vez en los errores que se habían cometido durante las gestiones anteriores y cómo se habían enfocado en atacar a las consecuencias antes que a la causa de la crisis.

“Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando una inflación reprimida que ya se está destapando (...) Vamos a estar durante unos meses peor que antes. Es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable”, dijo el ministro antes de anunciar las 10 medidas iniciales.

Estas serán:

No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se suspende la pauta del gobierno en medios por un año. De acuerdo a la nueva ley de Ministerios, estos se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. El Estado no licitará más obras públicas nuevas y cancelará las que no hayan comenzado, dejándolo en manos del sector privado. Se reducirán los subsidios a la energía y al transporte. Se mantendrán los planes Potencias Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Se sincerará el tipo de cambio oficial a 800 pesos por dólar y se hará un aumento provisorio del Impuesto PAÍS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Se reemplazará el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico de importaciones. Se duplicará la Asignación Universal por Hijo y aumentará en un 50% la Tarjeta Alimentar (planes sociales).

- Medidas necesarias, pero poco claras -

Al respecto, El Comercio contactó a dos analistas políticos argentinos para que evalúen las medidas dictadas por el nuevo gobierno.

Por una parte, el psicólogo y analista político Gabriel Slavinsky destacó que las medidas anunciadas ”cambian radicalmente el escenario nacional, en las que la lógica o la estrategia que usaron los gobiernos en las últimas dos décadas han virado notablemente. Con una gran devaluación, con un ‘shock’ de medidas abrumador, el gobierno está previniendo una crisis mucho mayor. Está contando que la herencia es dramática y lo que viene en el tratamiento de la enfermedad es duro, crudo y duradero”.

En ese sentido, Slavinsky aseguró que los 10 puntos anunciados “no pueden sorprender a nadie porque fue el ajuste con mayor comunicación en la historia argentina. Lo dijo Milei en campaña repetidamente y la lógica del márketing político de que la verdad negativa debe ocultarse o minimizarse en este caso fue al revés. Se expuso de modo lineal, concreto y directo. Eso es un cambio de paradigma también en lo comunicacional”.

Una de las medidas económicas incluyó sincerar el precio de la moneda argentina. Ahora, un dólar equivaldrá a 800 pesos.

Santiago Sautel, periodista, politólogo y director de RealPolitik, por su parte criticó que Caputo, quien fue ministro de Economía entre enero del 2017 y junio del 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, hubiera enumerado las fallas de gestiones anteriores sin capacidad de realizar una autocrítica.

“Cuando el ministro hacía una interpretación de la realidad argentina me llamó la atención que todo lo que dice que está mal fue lo que hizo durante su gestión en el gobierno de Macri. Una cosa es que todo eso lo diga Milei y otra que lo diga Caputo, porque para mí no tiene tanta autoridad para hablar luego de la enorme deuda que dejó cuando fue ministro macrista”, comenta.

Para Sautel, el rol de Caputo y Macri en el actual gobierno de Milei desde el lado económico estará abocado fundamentalmente a “ponerle freno a algunas cuestiones como la dolarización o la eliminación del Banco Central. Las medidas no fueron tan malas como pudieron haber sido en base a lo que Milei pregonaba, pudo haber sido mucho peor y eso tiene que ver con la posición de Caputo y Macri en el gobierno. Hacen un poco de sostén a las ideas de Milei que son mucho más de shock”.

Además, el director de Realpolitik considera que en el mensaje del ministro hicieron falta muchos detalles sobre las medidas anunciadas.

“Por un lado el ministro habló de controlar a todos los que ingresaron a la administración pública el último año pero no sobre controlar los planes. Se entiende que buscan velar por los que menos tienen, pero en ese grupo entran muchos grupos más como quienes están en la economía en negro (informales) o los jubilados que no sabemos cómo llegarán a fin de mes. Tampoco fueron claros con la reducción en los subsidios. Caputo no detalló qué abarcarían ni en qué medida se reducirían, cuando eso generará más inflación. Hay muchas cuestiones que se enarbolan y no se terminan de dar forma o no se entienden”, señala.

Slavinsky coincide en que “aún falta información en ese sentido”. Además, ambos analistas coincidieron en que la reducción a los subsidios energéticos tendrá un inevitable aumento en los precios de productos básicos, como los alimentos, lo cual golpeará duramente al bolsillo de los ciudadanos.

“Si la devaluación y la inflación se confirma en estos índices tan abismales y si, como dijo el presidente, la inflación crece al 20% o 25% mensual durante el próximo trimestre, la realidad es que se afectará mucho la vida cotidiana del ciudadano”, advierte Slavinsky.

El ministro Caputo anunció una reducción al subsidio de la energía y los combustibles, aunque no detalló de cuánto se tratará. / Rodrigo Néspolo / La Nación - GDA

- Impacto en la ciudadanía -

Durante su mensaje, el ministro Caputo resaltó que el gobierno dicta estas medidas respaldado en el apoyo popular que le brindó la victoria en la segunda vuelta electoral, donde Milei derrotó al peronista Sergio Massa.

Al respecto, Slavinsky comenta que sin duda este ajuste fiscal traerá inevitables consecuencias de conflictividad y malhumor social. “La diferencia será dónde estarán los campos de batalla. Seguro que uno muy fuerte estará en las calles con muchos ciudadanos disconformes sobre todo con la devaluación (del peso), otro estará en el Congreso para lo que habrá que ver qué llega de las medidas propuestas por el presidente o si es que llegan. Y en tercera medida está el campo judicial, por si alguna medida termina judicializándose. Será un desafío muy grande para el gobierno comunicar las medidas, las razones por las que lo hacen y convencer de que el esfuerzo valdrá la pena al final del camino”, explica.

Sautel coincide en dicha lectura, agregando además el impacto que tendrá el ‘shock’ en la clase media argentina. “Estas medidas golpearán a la clase baja, pero sobre todo a la clase media que solía ser fuerte. Con estas medidas la destrozas. Los próximos meses que se vienen serán muy intensos, causarán mucho malhumor social. Pensemos en algo tan simple como que en esta época vacacional la gente evitará viajar, irá menos al supermercado o a restaurantes, intentará usar menos el auto. Todas esas acciones repercutirán en la economía. Y hay algo muy importante aquí, cuando afrontamos la crisis del 2001 el argentino estaba más preparado para superarla porque tenía ahorros, venía de una economía dolarizada. Ahora el argentino no tiene nada, lo que no le quitó la pandemia se lo terminó de quitar la inflación y el ajuste de salarios. Será un tiempo muy complicado”, advierte.

Finalmente, a diferencia del presidente Milei, Slavinsky duda de que tomará entre 10 y 18 meses superar este ‘shock’. “La verdad es que resulta imprudente en Argentina hacer futurología”, remata.