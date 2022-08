“Estoy cansado de una Argentina sin futuro”, le recriminó un joven al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich durante un encuentro celebrado en esa provincia en las últimas horas. Lionel Schroder participaba del encuentro sobre diversidad de género cuando pidió la palabra y arremetió contra la gobernación: “La Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes”.

Ante la atenta mirada de Capitanich y su vice, Analía Rach Quiroga en el Polideportivo Jaime Zapata, de Resistencia, donde tenía lugar el Encuentro de Jóvenes del Norte Grande el joven de Pampa del Infierno se presentó antes de comenzar su discurso y expresó: “Estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja y trabaja no se beneficia.”

Dijo que a través de “temas irrelevantes” los funcionarios “quieren desviar los temas reales” como por ejemplo que “no puedo ahorrar en mi moneda, y tengo ahorrar en una moneda extranjera, para que lo que tengo no se devalúe; hay que hablar de temas en serio, como de nuestro futuro porque ni yo ni mi padre tenemos problema con una persona por su género. Lo que hagan en la intimidad nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene”.

Sobre el foco del encuentro -la diversidad sexual- señaló: “Se encasillan en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad”. Y siguió: “No sé ustedes, pero yo nunca vi una persona que por sus preferencias sexuales cobre un plan. Eso no es igualdad”.

“De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo”, se preguntó ante el público que no paraba de interrumpirlo con aplausos.

Entonces cuestionó, en referencia a planteos previos en el Encuentro: “¿Necesitamos un baño para adolescentes trans? ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no pensar en lo precario de nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media que se hace pobre?”.

Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner

Arremetió de manera contundente contra el gobierno provincial: “¿Les parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿eso les parece bien?”

“Las empresas se van del país -siguió enumerando-, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene, quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensan que el 43 por ciento de la población que trabaja puede mantener al 57 sin trabajo?”, preguntó. “Y a mí me vienen a hablar de géneros...”, remató.

Y cerró: “Al país lo vamos a cambiar nosotros, si aprendemos a pensar y a trabajar. Y a dejar de depender de los gobiernos mediocres que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor Gobernador”.

Por: “La Nación” de Argentina / GDA