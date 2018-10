Argentina excarcela por 30 días a boliviana que traficó cocaína para ayudar a su hijo

Santiago de Chile. El dramático caso de Claudia S.E. y su hijo Fernando (13), quien padece cáncer terminal, ha tenido importantes avances desde que la semana pasada se hiciera pública la desgarradora historia, que comenzó en 2017 cuando la mujer boliviana fue detenida por tráfico de cocaína en Argentina.

Desde el penal de Güemes, en Salta, Claudia conversó telefónicamente con el medio trasandino Infobae, al que explicó qué la llevó a ingresar la droga a Argentina. "Lo hice porque estaba desesperada. Yo no tenía recursos. Tuvo que hacer esto para poder curar a mi hijito", señaló.

A la mujer le ofrecieron 500 dólares (unos 342 mil pesos chilenos al cambio actual) por llevar la cocaína escondida en dos maletas. Sin embargo, el "trabajo" salió mal, fue apresada y temía no volver a ver a Fernando, quien según los médicos ya no tiene posibilidades de curarse.



Pero, tras divulgarse su caso, el juez federal de Salta, Ernesto Hansen, firmó finalmente la autorización para que Claudia pudiera viajar a Bolivia y estar con su hijo por al menos 30 días.



La mujer ya se reencontró con Fernando, quien por ahora solo recibe cuidados paliativos. "Cuando entré estaba dormidito, caidito, levantó la cabecita y me miró y me dice 'no llores mi mamá, no quiero que llores, yo ya no quiero llorar'", contó Claudia a Infobae.

Asimismo, se conoció que la Defensoría del Pueblo de Bolivia está realizando gestiones para que el adolescente sea atendido de manera gratuita en un hospital de Argentina.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, indicó que se hicieron gestiones "para que el centro especializado Garrahan en Argentina pueda hacerse cargo" del caso del menor y que la decisión final la tendrá la familia.

Tezanos agregó que la Defensoría del Pueblo "está trabajando directamente con la defensa pública de Salta" sobre la situación de la madre, quien pasados los 30 días debe volver tras las rejas y esperar el juicio.

"Estoy tranquila. No imaginaba que iba a poder estar acá", dijo Claudia, quien pudo regresar a Santa Cruz con Sheyla Jazmín, la hija que tuvo en la cárcel y que pudo conocer a su hermano mayor.

