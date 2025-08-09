Gobernador de Buenos Aires califica de “delirio” idea de Milei de penalizar legisladores

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla con sus partidarios en la presentación del partido político La Libertad Avanza en la plaza Lezama, en Buenos Aires, el 28 de septiembre de 2024. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes opositores peronistas, , lanzó este sábado duras críticas al presidente argentino, , a raíz de su mensaje en cadena nacional, en el que propuso sancionar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit.

“Lo de ayer es vergonzoso, penoso. Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar”, expresó el mandatario provincial durante una entrevista con la emisora Futurock.

Milei anunció en su discurso este viernes dos medidas: por un lado, firmará una normativa para “prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria”, y por otro enviará un proyecto de ley al Parlamento para “penalizar la aprobación de presupuestos que incluyan déficit fiscal”.

La propuesta de Milei, presentada como un intento por “blindar” el equilibrio fiscal, generó fuertes reacciones en la oposición, especialmente en el peronismo.

El pasado 10 de julio, el Parlamento había aprobado una ley que establece un incremento “excepcional y de emergencia” del 7,2 % para las jubilaciones.

Milei aseguró este viernes que tales medidas apuntan a “destruir el superávit fiscal” que su Gobierno impulsa, las cuales, de ser llevadas adelante, implicarían “un endeudamiento de más de 300 mil millones de dólares o un incremento de la deuda nacional del 70%”.

Crítica económica

El economista también cuestionó el rumbo general del Gobierno libertario. “Milei es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre”, afirmó.

El presidente de Argentina durante la 137 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional el sábado 26 de julio, en la ciudad de Buenos Aires. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El presidente de Argentina durante la 137 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional el sábado 26 de julio, en la ciudad de Buenos Aires. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
/ JUAN IGNACIO RONCORONI

Si bien el oficialismo celebra la desaceleración de la inflación como uno de sus principales logros, Kicillof relativizó ese dato y lo atribuyó a medidas que, según él, afectan al conjunto de la sociedad.

“Es una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado”, argumentó.

Asimismo, criticó la política exterior del actual gobierno, al señalar que existe “una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU. e Israel”.

