El presidente argentino Javier Milei gesticula en la sede del partido gobernante La Libertad Avanza. Foto: Luis ROBAYO / AFP
El presidente argentino Javier Milei gesticula en la sede del partido gobernante La Libertad Avanza. Foto: Luis ROBAYO / AFP
/ LUIS ROBAYO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Argentina: Gobierno de Javier Milei autoriza la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles
Resumen de la noticia por IA
Argentina: Gobierno de Javier Milei autoriza la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles

Argentina: Gobierno de Javier Milei autoriza la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Gobierno del presidente autorizó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos por parte de civiles en mediante una resolución que reemplaza la prohibición vigente desde los años noventa.

La medida, publicada el martes en el Boletín Oficial, establece un nuevo régimen de autorización a usuarios de armas de fuego de uso civil y a las entidades de tiro, que podrán adquirir o poseer armas semiautomáticas como fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, derivadas de modelos militares.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Milei designa a su vocero como jefe de ministros para “renovar el diálogo”

Entre los requisitos, la resolución establece que los solicitantes deberán identificar con precisión el arma. Además, deberán contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2 -un sistema de almacenamiento seguro aprobado por el Registro Nacional de Armas (RENAR)- y presentar una declaración jurada detallando los fundamentos de la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del material.

La reforma sustituye al decreto de la década de 1990, dictado durante el Gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-1999), que impedía a civiles adquirir fusiles semiautomáticos, excepto que tuvieran autorización del Ministerio de Defensa.

Milei se ha pronunciado en reiteradas oportunidades a favor del libre porte de armas y durante su campaña electoral prometió que flexibilizaría los requisitos para que los civiles pudieran acceder a estas, siguiendo el modelo de .

El presidente argentino Javier Milei gesticula en la sede del partido gobernante La Libertad Avanza tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato celebradas en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025. Foto: Luis ROBAYO / AFP
El presidente argentino Javier Milei gesticula en la sede del partido gobernante La Libertad Avanza tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato celebradas en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025. Foto: Luis ROBAYO / AFP
/ LUIS ROBAYO

En diciembre de 2024, redujo a 18 años la edad mínima para tramitar la ‘credencial de legítimo usuario de armas’, documento que configura el primer paso necesario para poder solicitar la tenencia.

Según los últimos datos oficiales, de 2024, existen 185.535 personas con credencial de legítimo usuario y la mayoría son hombres.

El presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre en Argentina, un acontecimiento "bisagra" según el líder ultraliberal que recibió un espaldarazo de su par estadounidense Donald Trump ante su "aplastante victoria". (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC