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El presidente argentino Javier Milei reacciona en el escenario durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en un centro deportivo y cultural en Budapest, Hungría, el 21 de marzo de 2026. (Gergely BESENYEI / AFP)
El presidente argentino Javier Milei reacciona en el escenario durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en un centro deportivo y cultural en Budapest, Hungría, el 21 de marzo de 2026. (Gergely BESENYEI / AFP)
/ GERGELY BESENYEI
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles el envío al Parlamento del proyecto de la ‘ley de hojarasca’ para derogar 70 normas que considera “obsoletas” y simplificar así el sistema legal.

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