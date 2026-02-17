Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una protesta contra la reforma laboral, en Buenos Aires, el 11 de febrero de 2026. (Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una protesta contra la reforma laboral, en Buenos Aires, el 11 de febrero de 2026. (Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei limitó este martes la cobertura periodística de las protestas que se esperan se desarrollen en los próximos días alrededor del Congreso, en el contexto del inminente debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, al establecer una zona exclusiva para los trabajadores de prensa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Gobierno de Milei limita cobertura periodística durante protestas contra reforma laboral en Argentina
Latinoamérica

Gobierno de Milei limita cobertura periodística durante protestas contra reforma laboral en Argentina

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales
Latinoamérica

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales

Estados Unidos mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico
EEUU

Estados Unidos mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico

Identifican restos de icónico cura guerrillero colombiano muerto hace 60 años
Latinoamérica

Identifican restos de icónico cura guerrillero colombiano muerto hace 60 años