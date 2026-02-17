Gobierno de Milei limita cobertura periodística durante protestas contra reforma laboral en Argentina

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei limitó este martes la cobertura periodística de las protestas que se esperan se desarrollen en los próximos días alrededor del Congreso, en el contexto del inminente debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, al establecer una zona exclusiva para los trabajadores de prensa.

El Ministerio de Seguridad asignó “como zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700”, una de las calles aledañas al Congreso, para quienes “desarrollen tareas de cobertura en el dispositivo (de seguridad) dispuesto para los días 18, 19 y 20 de febrero”.

El anuncio se produce tras la convocatoria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a una manifestación este jueves contra la Ley de Modernización Laboral que busca sancionar el Gobierno de Milei.

Tras la aprobación del proyecto de reforma laboral el pasado miércoles en el Senado, el oficialismo busca obtener luz verde en la Cámara de Diputados esta semana.

Para eso, deberá obtenerse un dictamen de mayoría en la comisión de Trabajo, Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, que ha sido citada a debatir este miércoles, según figura en la agenda parlamentaria.

El proyecto modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

Entre sus puntos centrales, reduce las indemnizaciones por despedido y las licencias laborales por accidentes o enfermedad, brinda al empleador la posibilidad de no abonar las horas extra, y limita el derecho a huelga.

La protesta realizada el pasado miércoles frente al Congreso contra la reforma laboral terminó en una batalla campal, con disparos de proyectiles de goma, chorros de agua y gases de la Policía y el lanzamiento de piedras y cócteles molotov por los manifestantes, en una jornada de alta tensión que se saldó con 12 policías heridos y más de 70 manifestantes detenidos.

Por los incidentes registrados ese miércoles, la cartera de Seguridad presentó una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal y este martes, presentó una denuncia penal por el delito de instigación pública a cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, a través de la cual solicitó la investigación de un perfil de la red social Instagram denominado ‘Pedagogía para la acción’ en el que se difunden técnicas de resistencia ciudadana.

En el comunicado oficial publicado este martes, el Ministerio de Seguridad recomendó a la prensa “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad” y advirtió: “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera argentina, convocó este lunes una huelga general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció este martes que desde el frente de sindicatos acompañarán la huelga con una manifestación.

“El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín”, expresó Aguiar en su cuenta de la red social X.

El Gobierno de Milei ha implementado desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, el llamado ‘protocolo antipiquetes’ a través del cual ha prohibido que las protestas sociales se realicen sobre la calle, restringiéndolas exclusivamente a la vereda.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó este lunes en entrevista con Radio Rivadavia que desde su cartera están analizando endurecer el ‘protocolo antipiquete’ con medidas como la revisión de bolsos y hasta la prohibición de banderas por su posible utilización como “flechas” para atacar a fuerzas de seguridad.

