Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia el discurso de agradecimiento tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Ludovika de Administración Pública de Budapest el 21 de marzo de 2026, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Foto: Attila KISBENEDEK / AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia el discurso de agradecimiento tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Ludovika de Administración Pública de Budapest el 21 de marzo de 2026, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Foto: Attila KISBENEDEK / AFP
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei difundió este martes un video institucional por el 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar (1976-1983) en el que minimizó los crímenes cometidos durante ese período y planteó la necesidad de “revisar” lo sucedido en aquel período en busca de una “historia completa”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.