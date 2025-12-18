Gobierno de Milei posterga a febrero el tratamiento de su reforma laboral en el Congreso

La senadora Patricia Bullrich, del partido del presidente argentino, Javier Milei, aseguró este jueves que el proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo será tratado en el Congreso a partir del 10 de febrero de 2026, una medida anunciada poco después de una protesta de miles de trabajadores contra la medida en el centro de Buenos Aires.

“Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero”, dijo Bullrich este jueves por la tarde durante el plenario de la comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado, en el que se discuten los detalles del proyecto.

Las declaraciones de la senadora se producen poco después de la culminación de una protesta organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera de Argentina, que concentró a miles de trabajadores en la icónica la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, para rechazar la reforma laboral impulsada por Milei.

Durante la movilización, los principales dirigentes de la CGT amenazaron con desplegar un plan de lucha que incluya una huelga general.

Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la central obrera, describió la reforma laboral como “un ataque a la libertad que este Gobierno tanto defiende, al único patrimonio que tiene el ser humano, que es el trabajo”.

De la protesta participaron diputados, senadores y referentes políticos de la oposición, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, quien dijo a medios locales que “esta reforma laboral no tiene un solo elemento que beneficie a los trabajadores”.

Un hombre sostiene un cartel durante una manifestación en la Plaza de Mayo este jueves, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La denominada ‘Ley de Modernización Laboral’ fue enviada al Senado el pasado jueves para ser debatida durante las sesiones extraordinarias de este mes con la intención de lograr al menos su aprobación parcial antes de fin de año, algo que finalmente no ocurrirá.

La iniciativa propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.