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El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, en Buenos Aires, el 2 de abril de 2026. (Matías Martin Campaya / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, en Buenos Aires, el 2 de abril de 2026. (Matías Martin Campaya / EFE)
/ Matías Martin Campaya
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, revocó este lunes las acreditaciones de prensa para acceder a la sede del Ejecutivo y al Congreso de algunos medios locales involucrados en una presunta campaña de desinformación impulsada por una red rusa y revelada en los últimos días por una investigación periodística.

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