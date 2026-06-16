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El presidente de Argentina, Javier Milei, gesticula desde el balcón de la Casa Rosada, en Buenos Aires, el 25 de mayo de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, gesticula desde el balcón de la Casa Rosada, en Buenos Aires, el 25 de mayo de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Argentina ha expulsado en los últimos seis meses a unos 14.000 extranjeros por diversas causa, según se jactó este martes el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha endurecido la política migratoria del país sudamericano.

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