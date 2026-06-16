Argentina ha expulsado en los últimos seis meses a unos 14.000 extranjeros por diversas causa, según se jactó este martes el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha endurecido la política migratoria del país sudamericano.

“En los últimos seis meses, 14.000 personas fueron expulsadas, personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas. Todos, afuera”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva.

En un vídeo publicado en redes sociales, Monteoliva sostuvo que Argentina “está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley” y advirtió que, quienes no hagan eso, “no tienen lugar” en el país sudamericano.

En mayo de 2025, el Gobierno de Milei realizó reformas al régimen migratorio argentino que incluyeron restricciones más severas para obtener la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.

En noviembre de 2025, el Ejecutivo de Milei anunció la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, organismo de coordinación fronteriza, policial y de inteligencia migratoria.

En febrero pasado, Argentina puso en marcha un Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) para fortalecer el control de las fronteras.

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El escándalo por una presunta estafa con una criptomoneda que el presidente argentino Javier Milei difundió en 2025 en la red X volvió a cobrar impulso este lunes 16 de marzo, con la reactivación de una comisión parlamentaria para investigar nuevas revelaciones de la prensa que comprometen al líder libertario. (AFP)

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