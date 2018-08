Argentina: Hombre que entregó las agendas de las coimas revela por qué lo hizo

El sargento retirado Jorge Bacigalupo fue quien entregó a un periodista los cuadernos en los que el chofer Óscar Centeno anotó durante años millonarias coimas de empresarios a ex funcionarios kirchneristas. Bacigalupo reveló su identidad a la opinión pública y habló sobre el escándalo que ha conmocionado a Argentina en una entrevista con el diario "La Nación".

Centeno trabajaba para Roberto Baratta, el número dos del Ministerio de Planificación Julio de Vido, y dejó apuntados con gran detalle durante más de una década los recorridos que hacía con su jefe y otros ex funcionarios para recaudar bolsos con millones de dólares en coimas para favorecer la concesión de contratos de obras.



Bacigalupo, de 73 años, es policía retirado, trabajó 40 años en una remisería y fue quien le entregó a Diego Cabot, periodista de "La Nación", los cuadernos de las coimas en enero de este año.

"Soy Jorge Bacigalupo, argentino, 73 años, sargento retirado de la Policía Federal Argentina. Trabajé como remisero desde el año 98 hasta el 2007, anteriormente tuve taxi y como remisero en el año 97 conocí a Óscar Centeno, quien hoy está detenido [fue liberado poco después] por el caso de los cuadernos de las coimas", se presentó. Luego aclaró que lo conoce desde 1998 o 1999, en una agencia de la localidad de Martínez, en Buenos Aires.

Explicó que se veían a diario por el tipo de trabajo que ambos tenían y que, después, Centeno se fue a trabajar al Ministerio de Planificación. "A partir del 2003, cuando Kirchner asumió como Presidente nos seguimos viendo como amigos: él venía a casa, yo iba a la de él, no con suma frecuencia pero como una amistad común".

Luego, contó que en setiembre u octubre del año pasado, Centeno se acercó hasta él y le pidió que le guardara una caja. "Un día me trae una caja cerrada y me dijo: por favor, guárdame esto. Yo le pregunté: '¿qué hay acá adentro?'. Y me dijo que eran anotaciones de él de su trabajo en el Ministerio con Baratta".

Ante la consulta de por qué cree que Centeno le entregó esa caja a él, Bacigalupo respondió: "Por confianza". Cabot, entonces, le dijo si creía que era porque Centeno quería sacar esa caja de su domicilio. "Obvio", respondió el hombre. También admitió que vio por primera vez los cuadernos cuando los abrió junto al periodista.

El policía retirado explicó que cuando tomó estado público la denuncia sobre la trama de corrupción que realizó ante el juzgado de Claudio Bonadio la mujer que convivía con Centeno, Hilda Horovitz, comenzó a sentir miedo.

Miedo de, por ejemplo, ser sometido a un allanamiento en su casa.

Bacigalupo admitió que, "más de una vez" y aunque nunca había abierto esos cuadernos, le sugirió a Centeno que se presentara con ellos ante la policía. "Ponete a disposición", le dijo."Pero [en Centeno] hubo una serie de dudas que a mí no me cerraron. Entonces pensé: 'este muchacho está identificado ideológicamente con la gente con la cual trabaja", continuó.

Este fue el origen de sus deseos de entregar los cuadernos a Cabot, en un intento por ayudar. "Mi intención era que esto se conozca. Esta gente se llevó puesto todo".

Bacigalupo también dijo que no sabía que el chofer tuviera la costumbre de escribir en un diario todo lo que hacía. "A mí no me cierra cómo una persona que hubiera querido extorsionar a nadie porque sino lo hubiera hecho, en ningún momento a Baratta le pidió nada". Así explicó que es probable que lo haya hecho para "cubrirse ante cualquier eventualidad".

"¿Por qué me eligió a mí?", le preguntó Cabot en un momento, mientras conversaban sobre la fecha en la que el policía retirado le entregó los cuadernos. "Por una cuestión de empatía, de haber leído el libro que hicieron con Pancho Olivera, Hablen con Julio, que fue un regalo de mi hijo. Y "La Nación" siempre me mereció confianza", le contestó Bacigalupo.

"¿Usted me puede especificar si me dio los originales?", indagó después el periodista. "Sí, los vimos juntos, cuando los abrimos en casa", respondió el hombre. También confesó que no le dio los cuadernos a nadie más.

El ex policía también contó que le entregó los cuadernos al periodista porque no quería llevar ante la Justicia una caja que "no sabía qué tenía", a pesar de que sospechaba de ella. Y que tampoco conocía a alguien del poder judicial como para hacerlo.

Bacigalupo enfatizó en la necesidad que él sentía de "aportar al país". "Esta gente se ha llevado todo. El problema no es los que están, sino que éstos van a volver si no se los para de alguna manera", agregó después, sobre el objetivo de revelar la información.

¿En qué momento Centeno comenzó a reclamarle que le devuelva los cuadernos?. Bacigalupo dijo que fue cuando Baratta salió en libertad, y que como los cuadernos estaban en manos del equipo de investigación de "La Nación" tuvo que dilatar la devolución aproximadamente un mes. Al hacerlo, discutieron.

El día que Cabot le llevó los cuadernos a Bacigalupo, Centeno estaba en la parte de arriba de la casa. Cuando el chofer vio las cajas abiertas, se quejó. "Pero, y lógico; si yo te lo tengo que derivar a terceras personas tengo que saber lo que hay adentro", le respondió Bacigalupo a un Centeno ofuscado. "Y te digo más, yo no sé lo que hay acá, yo no leí nada", agregó. "Agarró la caja y se fue en su coche".

El hombre dijo que explicó ante la Justicia todo lo que sabe, que se cruzó a Centeno en esta semana en los pasillos de Tribunales pero no habló con él. "¿Se arrepiente?", le preguntó Cabot al final de la entrevista. "¿Yo? ¿De qué? No, estaría arrepentido si no hubiera hecho lo que hice, o lo que estamos haciendo", contestó el hombre.

Sobre si siente miedo, dijo: "La persona que dice que no tiene miedo, o está loco o está mintiendo; pero no hay que confundir temor con cobardía, cualquier individuo normal tiene miedo a los acontecimientos que puedan venir a partir de este momento".

Para cerrar eligió palabras de cariño a su amigo. "No es una mala persona, no es mal tipo Centeno", agregó. "Que se haya allanado a colaborar con la Justicia me puso bien".

Fuente: "La Nación", Argentina / GDA