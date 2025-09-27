El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires publicó la imagen e identificación del presunto autor intelectual del triple asesinato ocurrido esta semana en Florencio Varela. Se trata de ‘Pequeño J’, un capo narco e identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano. Tiene 20 años y es de nacionalidad peruana.

“Detectamos que planea salir del país. Se decidió difundir su identidad y la imagen de su rostro”, explicaron los voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense al ser consultado por medios locales.

‘Pequeño J’, nació en el departamento peruano de La Libertad, a 600 kilómetros al norte de Lima, busca salir del Argentina, por lo que se decidió difundir públicamente su identidad y la imagen de su cara, según informa el Clarín.

En un operativo llevado a cabo el miércoles por la noche, efectivos de la Policía bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de localizar a Valverde Victoriano, pero ya no estaba. El viernes, se difundió el video de dicho operativo fallido en uno de los lugares que ‘Pequeño J’ solía frecuentar.

Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se creyó que ‘Pequeño J’ fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de “dar un mensaje” a las líneas medias de la organización narcocriminal.

La mano derecha de Valverde Victoriano, Matías Agustín Ozorio (28), también tiene pedido de captura nacional e internacional como uno de los autores del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

A Ozorio se le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”, según señala la notificación de Interpol.

El documento de Pequeño J, el presunto capo narco detrás del triple crimen. Foto: Policía de Buenos Aires/X

En ese mismo documento se señala que los atacantes “utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres”.

Detenidos

La investigación ha determinado que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela donde asesinaron a las jóvenes. Allí, junto con otros cuatro detenidos —Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)— “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas” contra las tres chicas.

Este viernes por la noche se sumó un nuevo detenido en Bolivia. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de ser uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, había cruzado de la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, en el sur boliviano. Allí fue localizado y arrestado en un hospedaje.