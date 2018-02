Argentina: Iglesia propone educación sexual contra ley de aborto

La Conferencia Episcopal Argentina propuso el viernes "establecer como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía" ante el posible tratamiento en el Congreso de un proyecto sobre la despenalización del aborto.

El Ejecutivo presidido por Mauricio Macri aceptó este viernes dejar que se lleve a cabo el debate parlamentario del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en el país.



Los obispos argentinos respondieron con una carta, que titularon "Respetuosos de la vida", a la aprobación del debate por parte del gobierno, en la que transmitieron que "la vida humana es un don".



Este proyecto de ley ha sido presentado en Argentina hasta siete veces y fue considerado la misma semana en la que miles de feministas se manifestaron para reclamar su aprobación.



"La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros", dijo la Conferencia Episcopal en la misiva.



Sin embargo, en ella se reconoció que existen casos en los que "la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer".



"Debiéramos escuchar tanto las madres embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse", indicó.



Por este motivo, concretó que la solución "es la implementación de políticas públicas fomenten y capaciten para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana".



"La dignidad e igualdad de la mujer y el varón, y se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer generando nuevas pautas de conductas basadas en el respeto al otro", destacó el texto difundido.



Fuente: EFE