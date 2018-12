Un video grabado en Tucumán (Argentina) ha generado gran indignación en las redes sociales. Las imágenes muestran a un conductor arrastrando a un perro muerto que tiene atado al parachoques de su auto.



Según los medios locales, el conductor arrojó al animal a un contenedor de basura luego de que arrastrara su cuerpo por una calle cercana al terminal de buses de la ciudad.

"Me siento de lo más indignada y dolorida, este enfermo arrastró a ese pobre animal vaya a saber Dios desde dónde, luego se detuvo y lo arrojó en un contenedor. Ya se llamó a la policía y los de Vialidad lo detuvieron. El vídeo me lo paso un amigo. No entiendo porque ni cómo se llega a ese extremo de maldad", escribió la usuaria de Facebook que compartió el vídeo, Magui Olivares.

Según el Director de Tránsito municipal de Tucumán, Enrique Romero, el propietario del auto se encuentra identificado. "Se trata de un vecino de San Miguel de Tucumán que fue notificado por el municipio para que se presente en las oficinas", señaló Romero a tdtucuman.

Además, Romero declaró que se retirará la licencia a la persona que conducía el auto, salvo que esté dispuesto a someterse a un examen psicológico. También recordó que la provincia está adherida a la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad Animal que prevé penas de 15 días a 12 meses de prisión.