Influencers, exmodelos y consejeros espirituales: los perfiles de algunos nuevos congresistas del partido de Milei

Las últimas elecciones legislativas de Argentina supusieron una importante victoria para Javier Milei, quien logró un incremento importante de escaños en las dos cámaras del Congreso, lo que le da al gobierno una margen de negociación considerablemente mayor al que tenía cuando empezó su gobierno hace dos años.

Los nuevos parlamentarios que llegaron esta semana al Poder Legislativo de la mano de Milei incluyen una lista bastante heterogénea de personas hasta ahora ajenas a la política tradicional: figuras de las redes sociales, personalidades de la televisión y bailarinas son algunos de los nuevos perfiles que han llegado al Parlamento.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Los partidarios del mandatario argentino consideran que se trata de elementos de renovación para La Libertad Avanza (LLA), pero sus críticos y detractores consideran que estos ‘outsiders’ se encuentran bastante lejos del perfil idóneo de un congresista.

En esta nota, un repaso a algunos de los parlamentarios argentinos recién llegados.

Karen Reichardt

Karen Reichardt es uno de los nombres más llamativos de la lista, ya que es conocida por su pasado como modelo (llegó a ser portada de Playboy), actriz y bailarina. Más recientemente se ha mostrado como una amante de los perros y las mascotas en general como conductora de un programa televisivo de esta temática.

Reichardt estuvo cerca de encabezar la lista de diputados de LLA para la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral de Argentina en medio de la última campaña. Esto se debió a la baja de José Luis Espert, quien era el primero de la nómina, pero de quien se descubrió que recibió financiamiento del empresario Federico Machado, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y otros cargos.

Un proceso judicial estableció que Reichardt debía ser la cabeza de lista, al ser la segunda en la nómina, pero una apelación dictaminó que finalmente Diego Santilli reemplazara a Espert, que era la idea de la cúpula de La Libertad Avanza.

El oscuro nombre de Machado también extendería su estela sobre la exmodelo, pues Gustavo Balabanian, su exesposo, recibió un depósito de 230.000 dólares de parte del empresario en el 2015. Aunque se estima que Karen Reichardt ya estaba separada de Balabanian cuando se realizó la transferencia y su entorno calificó como un disparate cualquier nexo con Federico Machado, el antecedente de Santilli ha hecho que el presunto vínculo siga siendo un elemento incómodo para su carrera política y para el partido de gobierno.

Durante la campaña electoral que llevó a Reichardt al Poder Legislativo aparecieron reportes de antiguas publicaciones suyas en las redes sociales, de corte clasista y racista, en las que empleaba los términos “negros” y “villeros”. También generó polémica con sus declaraciones en torno a los kirchneristas, declarando que “tienen una enfermedad mental”, dichos que ha reiterado poco antes de asumir su nuevo cargo público.

La flamante parlamentaria se ha mostrado orgullosa de ser una “outsider” y afirma que el voto popular dio la razón a aquellos que llegaban al Estado desde fuera de la política tradicional. La figura televisiva también ha señalado que “antes de traicionar a Javier Milei se cortaría las manos”.

Laura Soldano

La ‘influencer’ Laura Soldano fue elegida diputada nacional por la provincia de Córdoba y tiene uno de los perfiles más diversos entre los ‘outsiders’ que LLA llevó al Congreso argentino. Su historial incluye certámenes de culturismo y belleza, una fase como impulsora de la vida saludable y un presente más ligado a la espiritualidad.

Sus primeras apariciones públicas de relevancia están ligadas a su triunfo en varios certámenes de Bikini Fitness, logrando medallas en Estados Unidos hace unos diez años. Con el tiempo llevó esa experiencia a la difusión del bienestar personal, la cultura ‘fitness’ y la automotivación, llegando a publicar un libro sobre dichas temáticas.

No obstante, la insatisfacción de Soldano con ese modo de vida la llevó a una reorientación hacia la espiritualidad, sobre todo la de influencia oriental, y sus emprendimientos actuales están ligados a ello. Según el diario Clarín, la ‘influencer’ actualmente es consejera en registros akáshicos, esoterismo, reencarnaciones y otros conceptos de ese tipo.

Desde esa perspectiva ha tenido algunas declaraciones peculiares, como cuando aseguró que el piloto automovilístico argentino Franco Colapinto era “la reencarnación de Ayrton Senna”.

Soldano afirma que su llegada a la política se corresponde con su viraje espiritual y ha calificado a Javier Milei como “un enviado” y “una luz para el mundo”. La actual diputada es coordinadora de La Libertad Avanza en la ciudad de Río Cuarto y es esposa del empresario agropecuario Gastón González, también ligado al entorno del partido de gobierno.

Virginia Gallardo

Un origen similar al de Reichardt tiene Virginia Gallardo, bailarina, exvedette y actriz, quien fue elegida diputada por Corrientes, figurando como la primera de la nómina de su partido para dicha provincia.

Gallardo se hizo conocida en el programa televisivo “Bailando por un sueño” y desde entonces se convirtió en una figura reconocible de la industria argentina del espectáculo como actriz, conductora o participante de shows de telerrealidad.

Al igual que Karen Reichardt, a Gallardo se le ha cuestionado si su perfil es acorde al Congreso de Argentina, y ha sido un blanco frecuente de los críticos de Milei y simpatizantes de la oposición. Se ha apuntado a su discutible conocimiento de las cifras sociales del país y se le ha acusado de tener doble domicilio, lo que la habría beneficiado de cara a lograr un escaño, algo que la presentadora ha rechazado.

Su juramentación como diputada fue llamativa, debido a que se presentó con un vestido que sus detractores consideraron poco apropiado para una ceremonia de investidura pública. Tras su primer día como parlamentaria, Gallardo declaró que el “Congreso es peor que ‘Bailando por un sueño’”, debido a los intensos intercambios de palabras que presenció y comparó el ruido que presenció al de “una fiesta”.

Sergio Figliuolo

El ‘streamer’ y figura de internet Sergio Figliuolo, conocido como ‘Tronco’, logró un escaño como diputado al ser el noveno integrante de la lista de LLA para la provincia de Buenos Aires.

Figliuolo indica que es accionista del canal de ‘streaming’ “Neura” y se lo considera bastante cercano a Javier Milei y la hermana de este último, Karina, siendo uno de los pocos que ha logrado entrevistarla.

Su presencia en las redes sociales siempre ha sido considerada divisiva por su línea de pensamiento de liberalismo extremo y en sus canales siempre ha sido un defensor firme del líder de La Libertad Avanza y sus políticas. El tono transgresor de sus mensajes y su efusividad le han valido una base de miles de seguidores, pero también numerosos detractores.

Ha protagonizado polémicas con repercusión como chistes de mal gusto sobre la pedofilia y el cáncer durante el programa del periodista Alejandro Fantino, fundador de Neura. En medio de una de estas transmisiones abandonó el set tras una discusión y en un ataque de furia comenzó a golpear y destruir el mobiliario, marchándose mientras profería insultos contra Fantino.