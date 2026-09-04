La Cancillería de Argentina abrió este viernes procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas a las que investiga por presuntamente violar la legislación argentina al participar en actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

La medida fue dispuesta por instrucción del presidente argentino, Javier Milei, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido este viernes, después de que el mandatario firmara un decreto para agilizar los mecanismos de aplicación de la ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

El comunicado oficial señala que la Cancillería “ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas”.

“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra aquellas personas cuyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, explicó el texto oficial.

La ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011, establece sanciones para empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país, así como para quienes participen directa o indirectamente en esos proyectos o les presten servicios.

El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda durante la inauguración del V Encuentro Regional del Foro Madrid, el cual cuenta con figuras de la derecha y la ultraderecha de Latinoamérica y España en Santiago (Chile). (EFE/ Esteban Garay) / Esteban Garay

Argentina ya aplicó esa legislación contra la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, ambas socias en el proyecto Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. Las dos fueron inhabilitadas para operar en Argentina durante veinte años.

MIRA AQUÍ: Milei destina más fondos al Ministerio de Defensa para construir una base militar naval

Operado por Navitas, Sea Lion se encuentra en una fase inicial de desarrollo después de que las empresas anunciaran a finales de 2025 su decisión final de inversión, con el objetivo de comenzar a extraer crudo en marzo de 2028.

Reivindica soberanía

En su comunicado, el Gobierno de Javier Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.

MIRA AQUÍ: Reino Unido reafirma su soberanía sobre Malvinas luego que Milei reavivara la reivindicación de Argentina

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe.”

El decreto firmado por Milei establece mecanismos para que los organismos de la Administración pública reporten de inmediato cualquier actividad de empresas en Malvinas que se realice sin autorización argentina, con el objetivo de iniciar los correspondientes sumarios.

Además, las empresas que incumplan la ley quedarán excluidas de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), creado en 2024 por el Ejecutivo de Milei y del que ya se benefician iniciativas del sector de hidrocarburos.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, dijo el miércoles 2 de septiembre que no está dispuesto a flexibilizar sus políticas de austeridad para una reelección en las presidenciales del año próximo porque el resultado fiscal "no se negocia". (AFP)

SOBRE EL AUTOR