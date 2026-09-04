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Resumen

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Cártel con la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. (Europa Press/Contacto/Jon G. Fuller / Vwpics)
Cártel con la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. (Europa Press/Contacto/Jon G. Fuller / Vwpics)
Por Agencia EFE

La Cancillería de Argentina abrió este viernes procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas a las que investiga por presuntamente violar la legislación argentina al participar en actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

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