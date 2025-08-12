Milei alega ante la Justicia que su posteo contra niño autista fue “libertad de expresión”

El presidente argentino, Javier Milei, respondió de manera oficial ante la Justicia por el comentario ofensivo que publicó en la red social X sobre un niño de 12 años con autismo, donde negó categóricamente “que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo”.

“El tweet que motiva la demanda no es un acto estatal. Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, argumentó el presidente en un escrito presentado ante la Justicia, al que accedió EFE este martes.

Milei fue demandado por la familia de Ian Moche, un niño autista de 12 años, por incitar discursos de odio.

En el posteo de la red social X que incitó la demanda, Milei acusó al niño de “kuka” (término despectivo para referirse al peronismo de izquierda) y al periodista que entrevistó a Ian Moche de “operar contra el Gobierno”.

La publicación original compartía la foto de Ian Moche brindando una entrevista televisiva en la que contaba su experiencia con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien le planteó a su madre que la discapacidad de su hijo no era “un problema del Estado” y le preguntó: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”

Según el abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, esa publicación fue parte de una campaña de hostigamiento impulsada por cuentas afines al oficialismo, que incluyó la difusión de información personal sobre el niño, Ian Moche, conocido por defender en los medios de comunicación y espacios públicos los derechos de las personas autistas, y su familia.

En el recurso presentado ante la Justicia, la familia del niño demanda que el presidente elimine la publicación realizada ante el 1 de junio y que se disculpe públicamente, algo que hasta el momento no hizo.

En la explicación oficial que le fue exigida por la Justicia, el presidente argentino negó categóricamente “que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo” y que “el sostenimiento de la publicación genere daño viral continuo respecto de los derechos que titulariza el actor como niño y como persona con discapacidad”.

El escrito presentado niega además que el posteo haya sido “en su carácter de Presidente de la Nación y titular del Poder Ejecutivo” y que la cuenta de la red social “X” @JMilei sea una “cuenta oficial”.

Tras conocerse el dictamen del fiscal, el abogado de la familia advirtió que esta actuación judicial “impacta directamente en el caso LIBRA”.

Tras una publicación de Milei en redes sociales el pasado 14 de febrero en la que promocionó el lanzamiento de $LIBRA, la divisa se disparó e infló su precio hasta que los inversores mayoritarios se retiraron con ganancias millonarias, lo que generó a continuación el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.

El presidente está siendo investigado judicialmente dentro y fuera de la Argentina por el caso.

El Parlamento argentino aprobó en julio una ley que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obliga al Gobierno nacional a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.

La ley fue vetada por decreto por el presidente, junto a la iniciativa que le otorgaba a los pensionados argentinos un aumento del 7,2 %.