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El presidente argentino Javier Milei pronuncia el discurso en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest, el 21 de marzo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
El presidente argentino Javier Milei pronuncia el discurso en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest, el 21 de marzo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este martes que el alza en la inflación del pasado marzo le “repugna” pero que “para adelante se va a derrumbar” producto de la continuidad de las políticas económicas de su Gobierno, según dijo durante un discurso en la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

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