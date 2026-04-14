El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este martes que el alza en la inflación del pasado marzo le “repugna” pero que “para adelante se va a derrumbar” producto de la continuidad de las políticas económicas de su Gobierno, según dijo durante un discurso en la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

“Detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, afirmó Milei en el comienzo de su alocución frente a empresarios y parte de su gabinete, el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los precios al consumidor crecieron el 3,4 % en comparación con febrero pasado.

A pesar de que la tasa de inflación interanual registrada en marzo marcó una caída respecto al 33,1 % de febrero, que había sido la más alta en seis meses, los precios al consumidor registraron el alza intermensual más elevada desde marzo de 2025, cuando se ubicó en el 3,7 %, y ya son diez los meses de indicadores de inflación en ascenso.

El mandatario relacionó este proceso con leyes votadas por la oposición en el Congreso y la turbulencia económica producida por la incertidumbre en los mercados durante las elecciones parlamentarias de 2025: “La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retornar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política”.

Fiel a la discursividad sostenida desde el comienzo de su Gobierno en diciembre de 2023, afirmó que la inflación es un fenómeno monetario y explicó que las cifras actuales de precios se relacionan con una pronunciada caída en la demanda de dinero durante la segunda mitad del año pasado.

“Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación, y no vamos a parar en eso. No vamos a ceder un ápice en la política monetaria”, dijo en referencia a distintos analistas y sectores empresarios que critican desde hace meses al Gobierno por la baja actividad económica de Argentina.

En esa línea, Milei sostuvo que “no existe ‘trade off’ entre inflación y crecimiento o entre inflación y desempleo”, por lo que su Gobierno no saldrá del “manual de hacer las cosas bien” aún cuando eso tenga impacto en su imagen pública y las chances de una reelección presidencial en 2027.

“Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina, nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada. Todos podemos volver a trabajar al sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente”, expresó en el cierre de su discurso.

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El escándalo por una presunta estafa con una criptomoneda que el presidente argentino Javier Milei difundió en 2025 en la red X volvió a cobrar impulso este lunes 16 de marzo, con la reactivación de una comisión parlamentaria para investigar nuevas revelaciones de la prensa que comprometen al líder libertario. (AFP)

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