Milei celebra la aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara Baja argentina

Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE/ Matías Martin Campaya
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, celebró este viernes la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral, que ahora deberá regresar al Senado para su discusión.

Latinoamérica

