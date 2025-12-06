El presidente de Argentina, Javier Milei, habla con sus partidarios durante un mitin de campaña antes de las próximas elecciones legislativas en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, el 17 de octubre de 2025. (Luis ROBAYO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla con sus partidarios durante un mitin de campaña antes de las próximas elecciones legislativas en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, el 17 de octubre de 2025. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Milei convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con reformas claves
Resumen de la noticia por IA
Milei convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con reformas claves

Milei convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con reformas claves

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Gobierno del presidente argentino, , anunció este viernes que convocará a sesiones extraordinarias , con el objetivo de avanzar con las reformas que prometió para la segunda parte de su gestión, entre las que se incluyen modificaciones a los regímenes laborales, tributarios y penales.

“En el día de hoy el presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre”, anunció este viernes el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Milei dice en que “el socialismo ha entrado” a EE.UU. por “la costa este” tras elecciones

La agenda para las sesiones desarrolladas por fuera del período parlamentario ordinario estará centrada en sancionar el presupuesto para 2026, pero también en el tratamiento de reformas que el Gobierno considera fundamentales para “el avance hacia la prosperidad”, según detalló el ministro.

Por un lado, se propone “modernizar” el régimen laboral, a través de la “eliminación de las rigideces” en las normas relativas a la contratación, desvinculación, actualización salarial y otras condiciones de trabajo, según indicaron fuentes oficiales consultadas por EFE.

Se intentará también avanzar con una reforma penal que, según detalló el Gobierno en los últimos días, buscará aumentar la duración de las penas y asegurar el cumplimiento efectivo de las mismas, entre otras cuestiones.

El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó al Congreso, en un mensaje por cadena nacional, por la aprobación de diversas leyes que modificaban el reparto presupuestario trazado por el Gobierno. (Foto: EFE/ Presidencia de Argentina)
El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó al Congreso, en un mensaje por cadena nacional, por la aprobación de diversas leyes que modificaban el reparto presupuestario trazado por el Gobierno. (Foto: EFE/ Presidencia de Argentina)

El Gobierno también impulsará el tratamiento de las leyes de Presunción de Inocencia Fiscal, que propone un régimen simplificado de declaración de ingresos y bienes, la “adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar” y un “compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”.

El anuncio se produce a pocos días de la renovación parcial del Congreso, el próximo 10 de diciembre, donde el bloque de Milei se fortalecerá de manera considerable en ambas cámaras, debido a los resultados las elecciones legislativas de octubre y al traspaso, durante los meses subsiguientes, de parlamentarios de fuerzas políticas aliadas a la bancada oficialista.

El presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre en Argentina, un acontecimiento "bisagra" según el líder ultraliberal que recibió un espaldarazo de su par estadounidense Donald Trump ante su "aplastante victoria". (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC