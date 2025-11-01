Milei designa a su vocero como jefe de ministros para “renovar el diálogo”

El presidente argentino, Javier Milei, designó el viernes como nuevo jefe de Gabinete de Ministros a su vocero, Manuel Adorni, y planea más cambios en su equipo como parte del relanzamiento de su gestión tras la victoria en las elecciones de medio término.

Luego de su contundente triunfo en las legislativas del domingo, Milei se mostró abierto a construir acuerdos con gobernadores y otras fuerzas políticas para impulsar reformas en el Congreso.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La designación de Adorni como nuevo jefe de ministros “responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza desde el 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”, informó la Presidencia en un comunicado en la noche del viernes.

Milei ampliará su bancada en el Congreso desde diciembre, pero no tendrá mayorías, por lo que necesitará el apoyo de los gobernadores y de otros partidos para avanzar en su plan de reformas.

El mandatario se reunió el jueves con representantes de la mayoría de las provincias y adelantó que presentará al parlamento una reforma laboral, una tributaria y una del Código Penal.

En su última aparición como vocero, Adorni señaló que la reforma tributaria “va a eliminar un sinfín de impuestos”, la laboral “va a integrar a los que hoy están en la informalidad” y la reforma del Código Penal buscará “garantizar el derecho a la propiedad privada”.

Tras su designación, Adorni agradeció en X al presidente y dijo que durante su gestión “profundizar las reformas estructurales será prioridad”.

El presidente argentino Javier Milei gesticula en la sede del partido gobernante La Libertad Avanza tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato celebradas en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025. Foto: Luis ROBAYO / AFP / LUIS ROBAYO

Adorni, de 45 años, es uno de los hombres más cercanos al presidente y a su secretaria y hermana, Karina Milei, y su llegada como jefe de Gabinete se dio tras la salida en buenos términos de su antecesor, Guillermo Francos.

“Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”, escribió Francos en X.

La semana pasada, Milei había designado como nuevo Canciller a su exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, tras la salida de Gerardo Werthein del cargo, y se avisoran más cambios en el Gabinete ya que los ministros de Defensa y Seguridad asumirán bancas en diciembre.

Milei cenó el viernes con el expresidente de centroderecha Mauricio Macri (2015-2019), tras varios meses distanciados, en otro gesto conciliador de cara a la segunda mitad de su mandato.