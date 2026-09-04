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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda durante la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Asamblea Nacional de La Paz, el 8 de noviembre de 2025. Foto: LUIS GANDARILLAS / POOL / AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda durante la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Asamblea Nacional de La Paz, el 8 de noviembre de 2025. Foto: LUIS GANDARILLAS / POOL / AFP
/ LUIS GANDARILLAS
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, decretó este viernes otorgar más fondos al Ministerio de Defensa con vistas a la construcción de una base militar naval en el extremo sur del país, en un punto cercano a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía reclama la nación suramericana.

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