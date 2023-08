Al 97,39% de los votos escrutados, Milei obtuvo más de 7 millones de sufragios a favor, convirtiéndose en el candidato de su partido con el 30,04% de votos totales. Mientras tanto, la segunda más apoyada del espectro general fue la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, con la principal coalición opositora Juntos por el Cambio (28,27%) y debajo de ellos figura el actual superministro de Economía, Sergio Massa, con la bandera del oficialista Unión por la Patria (27,27%).

La sorpresa detrás de la victoria de Milei se produce por distintas razones. Una de ellas es que las encuestas pronosticaban un descenso en su apoyo durante las últimas semanas y la otra es que Juntos por el Cambio venía posicionada como la principal fuerza opositora desde hace dos años.

En las PASO 2023, Milei, Bullrich y Massa fueron electos como los candidatos presidenciales de sus respectivos movimientos políticos. / JUAN MABROMATA

“El único dato certero que dieron fue para el resultado de Juntos, que a muchos nos parecía un dato equivocado porque la lógica indicaba que Rodríguez Larreta le ganaría a Bullrich. Después, especularon mucho con la imagen de Millei, tuvo una subida y bajada permanente pero en la recta final coincidían en que su voto se caía. Sin duda la sorpresa fue por un lado la cantidad de votos que alcanzó Milei y por otro lado lo que nos dejó Juntos y Unión por la Patria apareciendo tan atrás”, comenta a El Comercio Santiago Sautel, periodista, politólogo y director de RealPolitik.

El también periodista y politólogo argentino Claudio Fantini coincide en la visión de Sautel sobre el impacto de la elección. “El resultado fue un cachetazo para las dos principales coaliciones de la política argentina. Juntos dejó de ser la principal fuerza de la oposición y en su reemplazo queda La Libertad Avanza de Milei. Mientras que para Unión, es el peor resultado que ha conseguido el peronismo en toda su historia, desde la recuperación de la democracia en 1983. Nunca había bajado del 35% y ahora ni siquiera llegó al 30%”, detalla el experto.

Otra de las razones es el poco apoyo que había conseguido su partido durante los comicios provinciales o regionales en el pasado. “Los resultados provinciales muestran que el desempeño del partido de Milei era malísimo, sin embargo, en la elección nacional le fue muy bien. La foto de Milei a nivel nacional es muy distinta de la que tiene a nivel provincial; es decir, la gente votó porque se vayan todos a nivel nacional, pero en muchos casos refrendó la tarea del oficialismo en sus municipios y provincias. Eso refleja que a pesar de sus chances de ser el próximo presidente, el resto de las fuerzas seguirá gobernando a la mayoría de distritos”, explica Sautel.

El mejor reflejo de lo que menciona Sautel es que mientras que en las elecciones provinciales todos los candidatos de Milei obtuvieron resultados insignificantes, en las PASO del domingo el libertario fue el favorito en 16 de las 24 jurisdicciones argentinas.

Massa consiguió el peor resultado electoral para el peronismo desde el regreso de la democracia a Argentina, en 1983. / LUIS ROBAYO

País contra las cuerdas

Argentina llega a estas elecciones del 22 de octubre en una situación social y económica crítica, enfrentando una inflación interanual del 116%, con cerca de la mitad de la población en situación de pobreza y una brecha cambiaria cercana al 110%.

En ese sentido, la victoria de Milei no pareció ser del agrado de los mercados y provocó que el lunes 14 se registrara la caída más importante en los bonos desde junio del 2022, mientras que el dólar blue escaló hasta los 350 pesos, lo cual obedecería principalmente a la incertidumbre de los inversionistas ante una figura como la de Milei.

El lunes, tras conocerse los resultados de las PASO 2023, el dólar se disparó hasta los 350 pesos.

A lo largo de lacampaña, el candidato libertario ha prometido cerrar el banco central, dolarizar la economía y recortar drásticamente el gasto estatal.

“A cualquiera le asustan los extremos, pero cuando ves los resultados descubres que más de la mitad de la población elige una alternativa de extrema derecha, entre Milei y Patricia Bullrich. Ese es un fenómeno que no habíamos visto desde el regreso de la democracia en el país. Personalmente no me tranquiliza la posibilidad de que gane un candidato de la extrema derecha, pero lo que pasó es que el sector que gobernó por tantos años no escuchó los reclamos de la gente y se terminaron hartando”, comenta al respecto Sautel.

En esa línea se pronunció el actual presidente Alberto Fernández, mediante su cuenta de la red social X, donde aseguró que “hemos oído la voz de nuestro pueblo. Ahora empieza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente. Vamos a continuar unidos, defendiendo la patria y el trabajo, cuidando los derechos de la gente”.

Hemos oído la voz de nuestro pueblo.



Ahora empieza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente. Vamos a continuar unidos, defendiendo la patria y el trabajo, cuidando los derechos de la gente. — Alberto Fernández (@alferdez) August 14, 2023

Para Sautel, se trata de un pronunciamiento tardío e hipócrita. “Democracia no es elegir un representante y dejar que te gobierne, es más profundo. Principalmente es representar la voluntad popular mientras ejercer un cargo. No es una entelequia. Después de 40 años de democracia, el argentino no ha visto saldadas sus demandas sociales. Escuchar hoy al presidente después de cuatro años de gobierno, sumados a los ocho de Cristina Fernández y cuatro de Néstor Kirchner es un nivel de hipocresía absoluta. Está claro que en 16 años no terminaron de resolver ninguna demanda social. La voz de Fernández está muy desacreditada, incluso el voto por Massa está más vinculado con aquellos que buscan evitar posiciones de extrema derecha que con quienes apoyan la gestión actual”, comenta el especialista.

La presidencia aún está lejos

Pese a su clara victoria del domingo 13, el camino que le queda por delante a Milei en su deseo de llegar a la Casa Rosada aún luce extenso y empedrado.

Así parece recordarlo el candidato oficialista Massa, quien calificó a las PASO como el “primer tiempo” y aseguró que aún “nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales, y vamos a estar peleando hasta el último minuto”.

Quien también mantiene las esperanzas es la opositora Bullrich, quien basó su campaña en promesas de seguridad, mejores impuestos y el fin de la burocracia gubernamental “Esta es una sociedad que demanda un cambio profundo, de raíz”, aseguró la candidata el lunes 14.

“La elección de octubre es una moneda en el aire. Dos meses y pico es muchísimo tiempo”, comenta a este Diario Fantini.

Tras conocerse a los candidatos oficiales, Argentina tendrá que asistir el 22 de octubre para elegir a su presidente. En caso de que ninguna opción obtenga más del 45% de votos válidos o 40% más una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano perseguidor, se tendrá que ir a una segunda vuelta electoral o balotaje en noviembre.

La presidencia de Argentina se definirá entre Milei, Bullrich y Massa. / Juan MABROMATA, Alejandro PAGNI, Luis ROBAYO / AFP

“La impresión que tuve el domingo por la noche es distinta a la que tuve el lunes por la mañana. Yo creo que el país sigue digiriendo los resultados porque nadie se los esperaba. Como un análisis temprano creo que Milei tiene muchas opciones de entrar a un balotaje, la gran discusión es quién lo acompañará. Me da la impresión de que Bullrich no tiene demasiado margen de crecimiento y que los votos de quienes ya no tengan opciones podrían ir mas bien para Massa. Pero como siempre decimos acá, esto es Argentina y es muy difícil predecir cualquier cosa”, comenta Sautel.

Fantini coincide en dicho análisis, sobre todo por el papel que cumple actualmente Massa en el gobierno. “Hay que tomar en cuenta que al que peor le fue de los tres, Sergio Massa, no es quien tiene menos posibilidades de llegar al balotaje sino que es quizás el favorito para pasar a esa vuelta contra Milei. Massa posee el poder actualmente, Alberto Fernández es apenas una figura fantasmagórica y desaparecida, y en estos dos meses Massa puede sacar conejos de la galera, implementar políticas altamente demagógicas que en el corto plazo le den el efecto necesario en la población para conseguir su voto. Puede pasar cualquier cosa, no se puede descartar que un aparato muy vasto como el que tiene el peronismo en Buenos Aires, además de muchos gobiernos provinciales, se usen para movilizar votos propios”, apunta el experto.

Las PASO tuvieron una participación del 69,62% de la población, uno de los más bajos de su historia, y según un reporte de JP Morgan la participación suele aumentar en cuatro puntos porcentuales desde las primarias hasta los comicios de octubre. En ese sentido, diversos analistas han asegurado que lo más probable es que la mayoría de votos vayan en favor de Bullrich o Massa, ya que muchos de los ausentes suelen estar afiliados a algún partido.

Sin embargo, Fantini considera que tampoco debería darse por decantado que Milei haya alcanzado su techo. “No podemos descartar el envión que provocará la victoria del domingo último en Milei, ese resultado puede acarrear un efecto de arrastre de votos”, comenta.