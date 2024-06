Organizaciones sociales protestaban el jueves en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina en reclamo de la inmediata entrega de alimentos para los comedores populares que asisten a familias pobres en medio del escándalo que salpicó al gobierno de Javier Milei por el almacenamiento en depósitos estatales de productos destinados a la asistencia social que están cerca de caducar.

“Basta de hambre, entreguen los alimentos” y “Restitución de los alimentos ya” eran las consignas reproducidas en pancartas que enarbolan miembros de agrupaciones izquierdistas en distintas protestas.

Las marchas son encabezadas por la Coordinadora por el Cambio Social, el Polo Obrero y otras organizaciones izquierdistas que desde hace décadas canalizan los alimentos que provee el Estado a miles de comedores.

Luego de que, en medio de un marco de creciente pobreza, salió a la luz que en julio vencerán decenas de miles de kilos de leche en polvo que están apilados en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano, el gobierno dispuso el martes el inicio de su distribución con el Ejército y la ayuda de una fundación.

Liliana Guzmán, perteneciente al Movimiento Territorial Rebelde, dijo a The Associated Press que al comedor donde realiza tareas de asistencia no llegó todavía “nada de leche” y exigió que lleguen más alimentos de mayor calidad. “Los niños necesitan su buena alimentación, carne, yogur y que llegue la comida en tiempo y forma”, afirmó la mujer que se encontraba en una columna de manifestantes que bloqueaba un acceso a Buenos Aires.

Según organizaciones privadas, la pobreza afecta en la actualidad a más de 55% de una población de 47 millones de habitantes en el marco de un escenario inflacionario, de recesión económica y fuerte ajuste aplicado por el Ejecutivo. Los últimos datos oficiales difundidos en marzo señalaron en tanto que la pobreza alcanzaba a 41,7% de la población en el segundo semestre de 2023.

Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de las fuertes críticas que recibió por la existencia de leche en polvo y otros alimentos, como aceite o arroz, que llevaban meses almacenados sin un plan de distribución definido.

El Ejecutivo había argumentado que los alimentos guardados estaban destinados a casos de emergencia o catástrofes, pero a medida que la polémica creció el ministerio de Pettovello reconoció que hubo un desmanejo en la gestión y apartó a varios funcionarios por no haber realizado “un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería” adquirida por el gobierno del presidente Alberto Fernández (2019-2023). Además anunció su envío a los comedores.

La justicia ha intervenido en el caso ordenando al gobierno un plan para distribuir rápidamente los productos tras una denuncia presentada por un dirigente social. Un juez federal ordenó la semana pasada al ministerio que informara lo acopiado y la pronta presentación de un plan para su distribución. El magistrado busca determinar si funcionarios del ministerio incurrieron en el incumplimiento de sus deberes.

El enfrentamiento de organizaciones izquierdistas y el gobierno por la gestión de las políticas sociales en un marco de reducción del gasto viene creciendo en los últimos meses. Los alimentos destinados a los comedores han sido recortados por el Ejecutivo, que a su vez ha denunciado irregularidades cometidas por las organizaciones que intermedian en el proceso. Las denuncias han derivado a su vez en investigaciones judiciales e imputaciones a miembros de esos grupos.