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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, aparece entre bastidores durante la Gala de la Herencia Hispana en Washington, D. C., el 14 de octubre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, aparece entre bastidores durante la Gala de la Herencia Hispana en Washington, D. C., el 14 de octubre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, se echó atrás este miércoles en su intento de flexibilizar los límites a la venta de tierras a extranjeros, un asunto que ha generado fuerte controversia en el país sudamericano.

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