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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en Buenos Aires, el 16 de julio de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en Buenos Aires, el 16 de julio de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, se sumó a la polémica internacional alrededor de la selección argentina en el Mundial 2026 con varias publicaciones en redes sociales en las que aseguró que quienes critican a sus compatriotas tienen “celos”.

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