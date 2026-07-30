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El presidente de Argentina, Javier Milei, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, en Buenos Aires, el 18 de marzo de 2024. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, en Buenos Aires, el 18 de marzo de 2024. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, expresó este jueves su preocupación por “el estado” del presidente Javier Milei y por sus “persecuciones imaginarias”, en alusión a un mensaje compartido por el mandatario que denunciaba una complicidad entre Villarruel y la diputada opositora Marcela Pagano.

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