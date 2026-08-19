La Junta Médica Interdisciplinaria creada en 2021 para analizar el expediente del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona incluyó por error estudios clínicos del padre del astro, informaron este miércoles a EFE fuentes judiciales.

Durante la audiencia del martes, el nefrólogo Hernán Trimarchi -uno de los especialistas que integraron la Junta Médica- aseguró que Maradona tenía “una falla renal crónica”, conclusión a la que llegó a partir del análisis de estudios médicos atribuidos a Maradona entre 2012 y 2015.

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En medio de la declaración del médico, uno de los defensores de los siete acusados en el proceso señaló que esos estudios figuraban con un número de asociado a la cobertura privada de salud Swiss Medical distinto al asignado al exfutbolista, fallecido en 2020.

El número de socio que figura en los estudios sería del padre, que se llama al igual que el futbolista, Diego Maradona, y que murió en junio de 2015 a los 87 años.

La fecha de realización en Argentina de esos análisis clínicos tampoco coincide con la presencia de Maradona en el país, ya que por aquel entonces vivía en Dubái mientras ejercía como entrenador.

Nicolás D’Albora, abogado de la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, exigió al tribunal que coteje los números de asociado en el expediente de la causa y se fije en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones para determinar las fechas de ingreso y salida de Diego Maradona de Argentina en el período de esos estudios médicos.

Fotografía de archivo del entonces seleccionador argentino Diego Maradona. Foto: EFE/Maxim Shipenkov

La revelación de este posible error en el proceso de investigación podría debilitar los argumentos de la Junta Médica, que tras describir el accionar de los medicamentos psiquiátricos que le fueron suministrados al futbolista, concluyó que “se debió garantizar al paciente un estricto control médico clínico y bioquímico” y que se previnieran efectos nocivos por la medicación aplicada.

Además, consideró que ingresar a Maradona en un centro de salud especializado en adicciones “hubiese sido la conducta más adecuada”.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía tratamiento domiciliario en una casa de las afueras de Buenos Aires a causa de un edema pulmonar producto de una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca, según la autopsia.

Son juzgados en este proceso por el delito de homicidio simple con dolo eventual la médica Forlini, el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón.

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