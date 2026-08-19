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Resumen

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Fotografía de archivo de Diego Armando Maradona. Foto: EFE/ Demian Alday Estévez
Fotografía de archivo de Diego Armando Maradona. Foto: EFE/ Demian Alday Estévez
Por Agencia EFE

La Junta Médica Interdisciplinaria creada en 2021 para analizar el expediente del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona incluyó por error estudios clínicos del padre del astro, informaron este miércoles a EFE fuentes judiciales.

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