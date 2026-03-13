Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistió a la toma de posesión del nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast. (EFE/Ailen Diaz)
El presidente de Argentina, Javier Milei, asistió a la toma de posesión del nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast. (EFE/Ailen Diaz)
/ Ailen Diaz
Por Agencia EFE

La Justicia de Argentina halló mensajes de WhatsApp entre el presidente Javier Milei y el empresario argentino Mauricio Novelli, actor clave en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que colapsó minutos después de que el mandatario la promocionara, según difundió este viernes el diario argentino La Nación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.