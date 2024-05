La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del mandatario liberal para desregular la economía, fue aprobada el martes 30 de abril en la Cámara de Diputados tras una votación maratónica en la que también se dio luz verde al paquete fiscal propuesto por el gobierno. Ambas iniciativas pasaron al Senado, que deberá someterlas a debate desde la próxima semana.

Se trata de un espaldarazo importante para Milei. La Ley de Bases, conocida como Ley Ómnibus, se hundió en febrero en el Congreso, donde el oficialismo no controla ninguna de las dos cámaras. Por ello, los próximos días serán decisivos para el gobierno, cuyo mayor reto será incrementar la apertura que se vio obligado a adoptar para obtener esta primera victoria.

Estas son algunas de las claves para entender el camino que le queda a La Ley Ómnibus para ser aprobada o no.

1. Cambios en el paquete

La votación del martes fue el primer avance legislativo de Milei desde que asumiera en diciembre del año pasado. Pero lograrlo no fue fácil.

La Ley Bases contiene unos 230 artículos, un tercio de los más de 600 que tenía inicialmente, por lo que se trata de una segunda versión del proyecto a la que se llegó gracias a duras negociaciones con aliados y la llamada “oposición dialoguista”.

Tender puentes era necesario. La Libertad Avanza, el partido de Milei, cuenta con 38 diputados de los 257 que conforman la Cámara de Diputados.

El analista político argentino Santiago Rodríguez Rey considera que hubo una evolución del proyecto de ley entre su primera y segunda versión y que la diferencia sustancial en ese proceso es que la negociación fue mucho mayor.

El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, anuncia el resultado de la votación del proyecto en general de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como 'ley ómnibus', impulsada por Javier Milei. (EFE).

“Los espacios de sesión y colaboración fueron mayores. Donde antes había erosión en cuanto al proyecto original y había retirada de artículos, esta vez hubo un mayor intercambio y diálogo sobre el articulado. Antes se retiraban artículos y ahora lo que se hizo fue aceptar cambios en el articulado”, dice a El Comercio.

“Creo que el gobierno en estos cuatro meses aceptó que ir solo con el garrote no servía y que en algunas partes la negociación no necesariamente significaba ceder, sino incluso permitirle avanzar”, añade.

2. Las reformas más polémicas

Entre los aspectos más destacados de este proyecto de ley están la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, la reforma laboral, la privatización de empresas y el establecimiento de un régimen especial de inversiones.

Rodríguez Rey considera que lo que va a generar más conflicto dentro de la Ley de Bases es el tema de las privatizaciones. “También el régimen de inversiones, básicamente para extranjeros, aunque también para nacionales. Ahí dentro hay un blanqueo de capitales que es muy generoso cuando la inversión es mayor a 200 millones de dólares. Eso va a ser conflictivo”, apunta.

Sindicatos y organizaciones de izquierdas se han movilizado contra la Ley Ómnibus. (Foto: AFP)

Los diputados también dieron su visto bueno a una reforma laboral que extiende el período de prueba de nuevos empleados de tres a seis meses y que permite sustituir la indemnización por despido por un sistema de cese laboral.

Rodríguez Rey no cree que la reforma laboral sea un punto problemático en el Senado. “Considero que ya tuvo tanta negociación que no creo que sea el punto más controversial. Lo que queda es tan poco que no creo que genere problemas en el Senado”, añade.

3. Las facultades que obtendrá Milei

La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo y la declaración de una emergencia pública fue uno de los artículos que generó más polémica en febrero. El texto original proponía dos años -prorrogables a cuatro- de emergencia en 11 aspectos, lo que fue limitado en la nueva versión.

Ahora, la Ley de Bases contempla la declaración de emergencia económica y energética por un año, así como la delegación de facultades que permite a Milei disolver organismos estatales y la posibilidad de privatizar una decena de empresas públicas.

Milei ha sido criticado por manifestantes que se oponen a sus políticas de ajuste. (Foto: AFP)

Aunque las delegaciones habían sido 17 originalmente, luego pasaron a 11 y finalmente son cuatro, Rodríguez Rey apunta que estas facultades están causando más inconformidad en algunos organismos del Estado que ven su continuidad en peligro.

Diego Cabot, periodista de “La Nación”, enfatiza que si bien la ley perdió varios jirones en el camino, aún mantiene un enorme potencial para Milei.

“Además de los puntos más debatidos o más cuestionados, el corazón del proyecto que ya logró sanción de Diputados está intacto. Se trata de una batería de artículos que le permitirán al Poder Ejecutivo tener una formidable herramienta para arrasar con centenares de regulaciones que gobiernan las relaciones entre los privados y sus administrados”, afirmó.

4. Organismos que se disolverán o privatizarán

Los casos de privatización que pueden tener más impacto son los de Aerolíneas Argentinas y el sistema de trenes, apunta Rodríguez Rey.

También hay ciertos organismos del Estado que están buscando ser protegidos, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) o el Banco de Datos Genéticos y, en general, muchas áreas relacionadas con la ciencia y la biotecnología.

“Si bien no va a poder cerrarlas porque no lo tiene permitido, se habilita al Poder Ejecutivo una cantidad de capacidades que en los hechos le permite frenar su funcionamiento. Esos espacios que son muy sensibles a las capacidades de desarrollo tecnológico del Estado y de investigación científica son los que generarán más ruido”, apunta el experto.

5. Desafíos para la aprobación en el Senado

Las iniciativas de Milei recorrerán un camino empinado en la cámara alta, donde La Libertad Avanza cuenta con 7 de los 72 escaños, así que el mayor reto que el presidente tiene en el Senado son los números. Y no solo eso. Casi la mitad de la cámara prácticamente responde al Partido Justicialista (peronismo).

El diario “La Nación” afirma que tras la aprobación del megaproyecto legislativo, el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto se mostró abierto a dialogar en la cámara alta. “Vamos a tratar de sacarla”, dijo, y agregó: “Creo que en el Parlamento todo es objeto de negociación”.

“A quienes tiene que convencer Milei es a los gobernadores para que estos convenzan a esos senadores. El recorrido del convencimiento es diferente, ese camino es el que es distinto. ¿Si la votación fuera hoy la ley pasaría en el Senado? La respuesta es no. Y lo que va a tener que hacer es negociar. Tiene que hacer ese ejercicio de diálogo que viene intentando, quizás no con tanto éxito, las próximas dos o tres semanas. Lo que pasa es que la oposición dialoguista en el Senado es un poco menos dialoguista que en la Cámara de Diputados”, dice Rodríguez Rey.

El plazo es importante si se considera que el objetivo del gobierno es que la ley se haya votado antes del 25 de mayo, cuando el jefe de Estado convocó una reunión en Córdoba para la firma del ‘Pacto de Mayo’, que convocó en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo.