Una crisis estalló en el bloque oficialista de Argentina y dejó a La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, al borde de la fractura. En el centro del cisma está la fallida designación de una diputada libertaria para presidir la Comisión de Juicio Político, la misma que causó pugnas internas y un escándalo poco favorable para el gobierno que ya se enfrenta a un Congreso desafiante.

El miércoles 10, la diputada y periodista Marcela Pagano se encaminaba a ser designada como presidenta de la estratégica comisión de Juicio Político, que tiene la atribución de enjuiciar a mandatarios y jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, el también oficialista Martín Menem, de manera sorpresiva, evitó su elección y suspendió la reunión en la que se iba a nombrar al líder de la comisión.

“No sabemos lo que ocurrió. Nos hemos enterado en este preciso momento. Pedimos disculpas”, expresó sorprendido el líder del partido en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, durante el cónclave.

La confusión aumentó aún más cuando, en medio de las disputas, a última hora del miércoles, se anunció que Zago fue reemplazado en la jefatura del bloque por Gabriel Bornoroni.

Tenemos un objetivo: lograr la aprobación de la #LeyBases y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas para que @jmilei tenga todas las herramientas que necesita.



La Argentina no puede esperar más. Tenemos que sacar al país de la crisis y volver a crecer.



VLLC!! pic.twitter.com/Q5v1XwpLRL — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) April 11, 2024

El bloque oficialista está conformado por una treintena de diputados desde que Milei asumió la presidencia en diciembre del 2023.

Zago contó que Milei le había dado el “ok” el sábado pasado para que Pagano asumiera como presidenta de la Comisión de Juicio Político y afirmó que lo que hizo Menem para levantar la reunión “no corresponde”.

“El Presidente me dio el OK. Yo solo respondo al Presidente y a ninguna otra persona, sea ministro o sea la secretaria general de la Presidencia”, había advertido Zago más temprano, en diálogo con LA NACION.

Menem, por su parte, citó a una nueva reunión de la comisión para el 18 de abril, con el objetivo de alcanzar “los consensos necesarios para una nueva integración”.

La crisis se en momentos en que se prepara un nuevo debate de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del Ejecutivo para desregular la economía, que ya fue tumbado en su trámite parlamentario y que el oficialismo redactó de nuevo para una nueva incursión en el Congreso.

Un ‘interbloque’

Zago anunció que se reunirá con legisladores de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para evaluar la posibilidad de crear un interbloque. “Si se acepta esa posición, bien; si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente desde nuestro bloque”, dijo el parlamentario a radio 10.

“Sigo perteneciendo al frente con mi partido político; se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo, con los legisladores de la Ciudad, y veremos si se hará un interbloque”, precisó.

Según el diputado, hubo un intento de desplazarlo días atrás y el miércoles “se concretó”. Enfatizó, además, que Pagano es una diputada “de nuestro bloque, no de la oposición. No manipulo a la gente y mi palabra, como me dijo mi abuelito de chiquito, hay que cumplirla”. “Si lo quieren modificar que lo expliquen, yo se lo puedo explicar a la diputada y quizá no asumía como presidente, pero nadie estaba enterado”, agregó.

Mi única agenda es la agenda del Presidente de la Nación. — Oscar Zago (@dipzago) April 10, 2024

El diario “La Nación” señala que queda por resolver si Zago y la media decena de legisladores que lo acompañan “abandonan el bloque libertario, en la previa de la llegada al Congreso de los proyectos de ley Bases y fiscal, que la Casa Rosada espera aprobar antes del 25 de Mayo. Agrega que en las filas libertarias descartan que eso suceda y que Bornoroni aseveró que hablará con todos los diputados para cerrar filas con vistas al inminente tratamiento de las iniciativas del Poder Ejecutivo.

El rol de Karina Milei

La polémica también ha puesto la atención en la figura de Karina Milei, hermana del mandatario argentino y secretaria General de la Presidencia.

Gabriel Bornoroni, el elegido para liderar el bloque en reemplazo de Zago, es un aliado de Menem y Karina Milei.

Karina Milei, a quien apodan El Jefe, es considerada como el apoyo más importante de Javier Milei. (Foto: AFP)

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, respaldó a Menem este jueves, en su rueda de prensa en la sede del Ejecutivo, al afirmar que hizo lo “correcto”, que “Pagano nunca fue la presidenta de la comisión”, la cual “no se llegó a conformar”, algo que “va a ocurrir la semana que viene”.

Según fuentes del bloque citadas por “La Nación”, la nominación de la periodista para encabezar la estratégica comisión no estaba cerrada. “De hecho, Karina Milei la habría objetado porque prefería en ese lugar a Alberto Benegas Lynch, pero Zago decidió igualmente avanzar. Contradijo al presidente de la Cámara, actitud que le costó el puesto”, señala.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, trató de minimizar la crisis y consideró que “no” se llegará a una ruptura del bloque oficialista.