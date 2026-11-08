icono te lo cuento
00:0000:00
La imagen de los pontífices Francisco y León XIV se luce en La Matanza, en las afueras de Buenos Aires. (Foto: AP)
La imagen de los pontífices Francisco y León XIV se luce en La Matanza, en las afueras de Buenos Aires. (Foto: AP)
/ Rodrigo Abd
Por Óscar Bermeo Ocaña

Cuando León XIV aterrice este domingo 8 en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, se encontrará con una Argentina distinta a la que vio Juan Pablo II, el último Papa en visitar este país cuarenta años atrás.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?