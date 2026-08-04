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El presidente de Argentina, Javier Milei, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. (John Reyes Mejia / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. (John Reyes Mejia / EFE)
/ John Reyes Mejia
Por Agencia EFE

La Cancillería de Argentina lamentó este martes la decisión del Gobierno de Brasil de expulsar a su embajador en Brasilia y rebajar la relación diplomática bilateral tras los repetidos insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, y destacó que se trata de una medida “adoptada unilateralmente”.

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