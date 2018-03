Argentina: Liberan a empresario vinculado a Cristina Fernández

Cristóbal López, ex líder de un imperio de negocios en Argentina al que vincularon a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue dejado en libertad este viernes aunque sigue procesado por evasión de impuestos, informaron fuentes judiciales.



López había sido arrestado el 20 de diciembre por el juez federal Julio Ercolini y la cámara de apelaciones revocó la prisión preventiva al considerar que no está en riesgo la investigación ni hay peligro de fuga.



López, de 61 años, integra la nómina de una veintena de ex funcionarios y empresarios procesados por supuestos delitos cometidos durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015.

El magnate está acusado de fraude al fisco por unos 8.000 millones de pesos (unos 445 millones de dólares), mediante maniobras con su Grupo Indalo, de medios de comunicación, petróleo, juegos de azar, alimentos, combustibles y construcciones.



"Yo no me quedé con nada. Esto es la primera mentira. Jamás me quedé con una moneda del grupo Indalo. Una cosa es tener deuda y otra es evadir", declaró a los medios que lo esperaban a la salida de la cárcel en Ezeiza (sur).



Dijo haber tenido relación con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), no así con su esposa y sucesora, Cristina Kirchner (2007-2015).



"Con Cristina no tenía trato, con Néstor sí", afirmó.



"Yo no estuve preso, estuve secuestrado", lanzó sobre su detención preventiva dictada por el juez Hernan Ercolini que la Cámara de apelaciones. consideró arbitraria.



"Todo lo que huele a Cristina (Kirchner) hay que meterlo preso, el objetivo es Cristina", dijo en referencia a una supuesta persecución política y judicial contra opositores a Mauricio Macri denunciada por el kirchnerismo.



Entre otros detenidos en forma preventiva, todos ellos aún sin juicio, figura Carlos Zannini, hombre de confianza del matrimonio Kirchner, y Julio De Vido, ex ministro de Planeamiento que manejó las inversiones en obras públicas durante 12 años.



Este viernes, fue citado a indagatoria para el 3 de mayo el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, en una causa que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gestión.



Candidato presidencial del kirchnerismo en 2015, el ahora diputado Scioli fue derrotado en las elecciones que consagraron a Mauricio Macri en el balotaje por 51,34% contra 48,66%.



La revocatoria de prisión alcanzó también al principal socio de López, Fabián De Sousa.



De Sousa encabezó en nombre de López el canal de noticias C5N, segunda señal de noticias en Argentina, y la compañía Ideas del Sur, dueña del programa líder del rating nocturno "Showmatch-Bailando por un sueño", del popular conductor Marcelo Tinelli, entre otros medios.



La denuncia contra López y el Grupo Indalo fue presentada en la Justicia por la diputada macrista Elisa Carrió.