Argentina: Liberan al ex vicepresidente de Cristina, Amado Boudou

Amado Boudou, ex vicepresidente de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner señalado en una causa por irregularidades en la rendición de viáticos cuando dirigía el Ministerio de Economía, fue excarcelado este viernes, luego de un fallo de un tribunal de Argentina.



"Es cuestión de horas antes de que recobre la libertad", informó el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, en declaraciones a un canal de televisión argentino.



El letrado agregó que el ex funcionario, detenido desde noviembre de 2017, sería trasladado a una residencia del barrio de Barracas, en Buenos Aires.

"No se daban las condiciones para que se proceda al arresto de la noche a la mañana de una persona que estaba sometida a proceso desde hace cinco años", argumentó Durañona, quien indicó sin embargo no haber tenido acceso todavía a los fundamentos del fallo de la Cámara Federal.



Boudou fue vicepresidente del segundo gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre 2011 y 2015, tras haber ocupado el cargo de ministro de Economía de 2009 a 2011.



El jueves, la justicia argentina concedió la ex carcelación a Boudou y a su socio José María Nuñez Carmona en otra causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.



Mientras Carmona recobró la libertad el mismo día del fallo, Boudou permaneció encarcelado en la causa de los viáticos hasta que finalmente este viernes fue revocada la prisión preventiva.



Fuente: AFP