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Resumen

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La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestaban frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, el 6 de agosto de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestaban frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, el 6 de agosto de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.

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