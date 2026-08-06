Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.

La fuerza pública dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.

Manifestantes arrojaron piedras a la policía durante una protesta cerca del Congreso Nacional en Buenos Aires, mientras los senadores debatían un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, el 6 de agosto de 2026. (Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

Previamente, el gobierno debió retirar de la iniciativa un polémico punto que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.

Aun así, las manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.

Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.

“La patria no se vende”

La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.

Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.

“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.

El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.

El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la actual ley, vigente desde 2011, desalienta inversiones.

La norma limita al 15% la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y a cada municipio individualmente.

El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.

Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenece a extranjeros.

Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.

Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio.

MÁS INFORMACIÓN: El Gobierno de Milei retira polémico capítulo sobre venta de tierras a extranjeros de la ley de propiedad privada

La ley aún debe debatirse en la Cámara de Diputados. El resto del proyecto también genera críticas.

Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar desalojos por impagos de alquiler.

También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.

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