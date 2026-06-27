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Hasta este sábado y pese a la gran presión de importantes dirigentes de su espacio y otros aliados políticos, el presidente insistió en defenderlo y mantenerlo en el cargo. Foto: EFE/ Matías Martin Campaya
Hasta este sábado y pese a la gran presión de importantes dirigentes de su espacio y otros aliados políticos, el presidente insistió en defenderlo y mantenerlo en el cargo. Foto: EFE/ Matías Martin Campaya
Por Agencia EFE

Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció este sábado su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

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