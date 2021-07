El expresidente de Argentina Mauricio Macri negó este sábado haber enviado munición “letal” a Bolivia para reprimir las protestas sociales que se dieron en el país andino en noviembre de 2019 contra el gobierno de Evo Morales, y denunció una “persecución” en contra de su familia y sus colaboradores por parte del actual Ejecutivo argentino.

En una entrevista con EFE en Madrid, Macri calificó de “disparate” la acusación del Gobierno Boliviano de haber apoyado un golpe de Estado contra Morales, por supuestamente haber enviado gente a custodiar la embajada argentina en la Paz “con material antidisturbios, no bélico”.

“La Unión Europea no acepta que fue un golpe de Estado, la Argentina, en mi gobierno, tampoco aceptó que lo fuera, pero el actual gobierno (de Alberto Fernández) sí, porque pertenece al Grupo de Puebla que ve la realidad desde un lugar bastante particular, y repito, los materiales de los que se están hablando son antidisturbios, no material bélico”, subrayó el exmandatario argentino.

El Ejecutivo boliviano acusó este jueves al Gobierno de Macri de haber enviado en noviembre de 2019 a Bolivia “munición letal” para “reprimir” las protestas. El canciller boliviano, Rogelio Mayta, difundió en una rueda de prensa una carta del general Gonzalo Terceros, hasta entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), dirigida al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez.

En la nota, Terceros agradece a Álvarez por la colaboración prestada a la FAB “en el marco del apoyo internacional” bilateral y le detalla una serie de suministrosde “material bélico de agentes químicos” que incluyen 40.000 cartuchos AT 12/70 que son balas de goma, además de una serie de gases lacrimógenos y granadas de gas.

La nota coincidió con la llegada a La Paz de un vuelo de la Fuerza Aérea argentina que transportaba efectivos de la Gendarmería de ese país (policía de frontera) para custodiar la embajada argentina en La Paz, en la que se encontraban refugiados miembros del Gobierno de Evo Morales.

Los efectivos argentinos llegaron a La Paz el 13 de noviembre de 2019, un día después de que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia de Bolivia después de que Evo Morales dejara el poder el 10 de noviembre denunciando ser víctima de un golpe de Estado.

Tras la denuncia de Bolivia, el presidente argentino, Alberto Fernández, pidió disculpas al mandatario Boliviano, Luis Arce, por lo sucedido.

“Yo para esa época ya había perdido la elección, así que fue hecho en coordinación con el gobierno que entraba y hay mensajes de texto y WhatsApp que muestran esto. Además quedó claro que se informó de que un Hércules viajó ya con Morales fuera del poder, en el proceso del Congreso a designar una presidencia interina para defender la embajada argentina en Bolivia, donde además había varios funcionarios de Morales asilados”, indicó Macri.

El expresidente argentino afirmó además que en las siguientes horas a la denuncia del Gobierno boliviano se ha conocido a través de abogado del “supuesto brigadier que firmó la carta que le falsificaron la firma, que esa carta no existió, nuestro embajador en Bolivia dice que esa carta nunca existió con lo cual parece todo bastante poco serio”.

Según Macri todo esto forma parte de una campaña de persecución por parte del Ejecutivo argentino: “han sido mucho los ataques, eso muestra que están en una situación de debilidad y preocupados por el resultado electoral seguramente negativo que van a tener en noviembre, que tenemos elecciones de medio término para elegir nuevos miembros del Congreso”.

Entre esas supuestas persecuciones denunció “causas judiciales, denuncias sin fundamento, agencias del estado en inspecciones sobre actividades mías propias, mis socios, y hace pocos días decretaron la quiebra sobre una empresa de mi familia en la que yo no participo, sino mis hermanos, a pesar de que había una oferta para pagar el 100% de la deuda, igual manipularon a la justicia, la jueza rechazó la oferta y mandaron a la quiebra a la sociedad”.

