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Líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) participan en una manifestación contra la reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, frente al Palacio de Justicia de Buenos Aires, el 2 de marzo de 2026. (Juan Mabromata / AFP)
Líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) participan en una manifestación contra la reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, frente al Palacio de Justicia de Buenos Aires, el 2 de marzo de 2026. (Juan Mabromata / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

La Confederación General del Trabajo (CGT), que nuclea a los principales sindicatos de Argentina, protestará este jueves frente a la Casa de Gobierno contra el programa económico del presidente Javier Milei, en una movilización en la previa al Día del Trabajador que incluirá un duro discurso para continuar su “combate” contra la reforma laboral, recientemente aprobada.

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